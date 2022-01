Când se retrage Simona Halep. Daniel Dobre, antrenorul ei, anunţul zilei în tenisul românesc

„Dacă rămâne sănătoasă și cu bucuria de a juca, așa cum o are acum, Simona poate să mai joace liniștită 4-5 ani. Vârsta de retragere la fete a scăzut foarte mult. Înainte, o fată la 25-26 ani era considerată în vârstă, iar acum sunt deja jucătoare de 32, 33 sau 34 de ani care joacă bine, sunt acolo în primele 20 și nu au de gând să se retragă. Eu zic că da, Simona mai poate câștiga un Grand Slam, acesta e și țelul de fapt.

Cine o știe pe Simona și cine o vede cum trage la antrenamente, îi vezi potențialul, crezi în aceste turnee. Eu am văzut-o foarte motivată în perioada de pregătire dinainte de Australia, nici aici nu a arătat rău pe teren, a arătat multe lucruri bune.

După un an greu cum a fost 2021 ai nevoie de mai multă încredere, ai nevoie să ai câteva meciuri bune la nivel înalt, trebuie să mai bați niște jucătoare de primii zece să-ți confirmi că ești acolo. Dar ea nu are o limită de timp. Mai are câțiva ani buni în față în care sigur va mai câștiga”, a declarat Daniel Dobre în cadrul emisiunii Repriza a 3-a, la Radio HIT Iași, citat de Prosport.

Meciul cu Alize Cornet, "foarte ciudat"

"Până la urmă Simona vine cu un turneu câștigat, cu o clasare în primii 16 la Australian Open, cu încrederea că fizicul ține, că nu s-a mai accidentat. Vine cu multe lucruri pozitive. Din păcate, și Sorana a pierdut în optimi, dar eu consider că au fost rezultate bune pentru românce. Fetele tinere au câștigat și ele câte un meci, au trecut un tur, au avut meciuri bune, Irina Begu a arătat și ea un tenis destul de solid. Per total a fost un turneu bun pentru noi, am avut cinci fete în turul 2, două în primii 16, în condițiile în care nivelul e ridicat.

A fost un meci foarte ciudat din punctul de vedere al trăirilor, cu suișuri și coborâșuri. Din păcate, finalul a aparținut lui Alize Cornet. Ceea ce este de lăudat și m-a bucurat foarte mult este că Simona și-a regăsit dorința de a lupta, bucuria de a fi pe teren. A fost și foarte cald, nu s-a simțit foarte bine, a avut momente foarte grele, dar a luptat până la sfârșit și eu cred că cu 2-3 mingi câștigate în plus, în anumite momente, cu una-două decizii luate altfel ar fi câștigat meciul. Pe de altă parte, Alize joacă turneul vieții. Nu numai că a câștigat și cu Muguruza, numărul 3 mondial, și cu Zidansek a întors un meci incredibil, este primul sfert de finală pentru ea la un Grand Slam, la apusul carierei, după 60 de turnee consecutive de Grand Slam.

Eu sunt bucuros că Simona a jucat până la sfârșit și că nu a cedat, indiferent de scor a luptat. Faptul că nu se accidentează, că a reușit să rămână acolo, e foarte bine. Și are bucuria de a juca. Multă lume se întreba dacă o mai interesează, iată că o interesează foarte mult tenisul. Îi pasă de tenis și asta până la urmă e cel mai important, că intră pe teren cu bucurie și dă totul acolo”, a mai spus Daniel Dobre.

