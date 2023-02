Când scăpăm de ger. Alina Șerban, meteorolog ANM: Încălzirea o vom resimți treptat. Dimineața și seara va fi în continuare foarte frig

Alina Şerban, meteorolog ANM, a spus unde au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi în ultimele zile, dar și cum va fi vremea săptămâna viitoare.

"Cel mai frig astă noapte ca și în noaptea anterioară a fost în depresiunile din estul Transilvaniei, așa cum de altfel se întâmplă de obicei. S-au înregistrat temperaturi minime de până la -31, -29 de grade, dar putem spune că a fost destul de frig și în celelalte regiuni, am avut temperaturi sub pragul gerului, sub -10 grade, în multe zone din țară. În noaptea anterioară în nord și în centru, în noaptea care a trecut și în partea de sud și de este a teritoriului, inclusiv la periferia Capitalei am avut temperaturi ușor sub -10 grade, -11 și -12 grade", a declarat Alina Șerban.

Temperaturile înregistrate, anormale pentru această perioadă

"Sunt temperaturi normale pentru această perioadă pe care o traversăm?", a întrebat-o Nicoleta Cone pe Alina Șerban.

"Dacă ne raportăm la un normal al perioadei, nu. Temperaturile normale, în zona Capitalei, spre exemplu, ar trebui să fie de -6, -7 grade, iar pentru depresiuni la momentul acesta ar trebui să avem -11, -12 grade, încă se întâmplă adesea, știm bine, ca în perioadele reci, iarna, să avem și invazii de aer polar care să determine astfel de temperaturi, cum de altfel s-au înregistrat de-a lungul timpului temperaturi cu mult mai scăzute decât atât", a spus meteorologul ANM.

Ce ne așteaptă în zilele ce urmează

"Iar în ceea ce privește ninsorile, vântul, pentru că am văzut că au fost foarte multe atenționări de ultimă oră în ceea ce privește rafalele puternice de vânt, ne mai face probleme vântul? Unde?", a întrebat Nicoleta Cone.

"Ne va mai face probleme. Și în zilele următoare ne așteptăm la intensificări ale vântului, cu rafale mai mari pe crestele montane. pe crestele Carpaților Meridionali și a Carpaților Orientali vom avea rafale de peste 70-80 de kilometri pe oră. Cred că vor fi însoțite și de ninsoare.

Va ninge mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică, în prima parte a zilei de duminică vom avea aceste noroase care vor traversa țara de la nord către sud și vor aduce ninsori slabe cantitativ de data aceasta și nu pe arii foarte extinse pentru că după acest moment în care am avut pătrunderea aceasta foarte rece care a determinat temperaturi foarte scăzute vorbim de o încălzire de data aceasta.

Când se va încălzi

Această încălzire o vom resimți treptat, mai mult după-amiaza pentru că și soarele își va spune cuvântul, va apărea mai multe ore, iar dimineața și seara va fi în continuare foarte frig. Nu la aceeași intensitate, dar temperaturile vor rămâne negative în mare parte din țară, cu mai puține valori de -10 și sub -10 grade de data aceasta. Ziua știm că se va încălzi destul de mult. Ne așteptăm ca la mijlocul săptămânii viitoare să înregistrăm temperaturi maxime de 9-10 grade în partea de sud a țării", a mai spus Alina Șerban.

Vremea la sfârșitul lunii februarie

Întrebată cum va fi vremea la sfârșitul lunii februarie, începutul lui martie, Alina Șerban a spus: "Putem să vorbim despre niște estimări care se raportează la o medie a perioadei. Prognozele foarte detaliate și foarte precise nu pot fi făcute decât pe un termen foarte scurt, dar astăzi ANM a publicat estimările pentru 4 săptămâni care se raportează la niște medii. dacă ne raportăm la aceste medii vom observa că temperaturile se vor situa peste cele normale ale perioadei, chiar până la începutul lunii martie".

