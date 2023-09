„Când am văzut atâtea cărți am avut un șoc!” Scriitoarea Eugenia Mucea, despre cum a i s-a născut pasiunea pentru citit/ VIDEO

„Pasiunea cititului o am de când eram mică, mică de tot. Aveam niște prietene care veneau doar în vacanță Pasiunea cititului am descoperit-o întâmplător. Eram o fetiță de vreo zece ani. M-am născut într-un sat din județul Alba, Pianu, unde avem un teren de gol „Paul Tomiță”. Așa cum spuneam, aveam niște prietene care veneau în fiecare vacanță la bunici. Una dintre ele avea o mătușă care era profesoară la Cluj. În camera ei era o bibliotecă imensă.

Când am văzut atâtea cărți a fost un șoc. Și am întrebat-o pe prietena mea dacă pot să iau din cărți și să citesc. Avea tot felul de cărți, chiar și pentru copii. Mi-a zis că pot, bineînțeles. Am citit de acolo o mulțime de cărți și pe urmă am devenit foarte pasionată de citit și am început să citesc tot ce îmi cade în mână. Cititul îți schimbă viața. Apoi, la liceu, am studiat limbi moderne, literatură, am început să scriu din timpul liceului și chiar am fost trimisă într-o tabără pentru a fi premiată pentru bunele rezultate la literatură. O tabără de creație literară la Târgul Neamț, unde am câștigat Premiul I. Eram în clasa a XI-a. ”

