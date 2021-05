Campanie online susţinută de Dan Negru, pentru familiile despărţite de pandemie

Prin această iniţiativă, românii din ţară sunt invitaţi să transmită un mesaj cât mai personal, un gând bun, rudelor, prietenilor plecaţi în toată lumea. Platforma RUA completează această surpriză, cu un pachet de produse tradiţionale, astfel încât beneficiarii, românii din Diaspora, să sărbătorească Sărbătorile de Paşti, exact ca acasă: cu un cozonac, un ou roşu sau o zacuscă.



Dan Negru s-a alăturat campaniei RUA pentru Diaspora

Este prima campanie a brandului RUA, o platformă online care îşi propune să promoveze conceptul de unitate, în rândul românilor din toată lumea. Celebrul om de televiziune Dan Negru este vocea campaniei şi primul ambasador RUA.

"Prin proiectul RUA ne dorim să construim o ţară online, în care românii de pretutindeni să se simtă acasă; pentru că acasă nu este un loc, acasă este o stare de spirit. Acest sentiment de unitate am dorit să îl transmitem şi prin prima noastră campanie online 'Un gând bun din România', românilor din Italia, Spania, Germania, Belgia, Austria etc. Dorim să facem cunoscute iubirea şi dorul, sentimente care ne cuprind în special cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti", Cezar Sigmirean, brand manager RUA.



Sute de pachete au ajuns la români din Italia, Spania, Germania, Franţa, Portugalia Danemarca, Austria, Belgia, Olanda etc., prin Fan Courier, care a ales să susţină întreaga iniţiativă a brandului RUA.