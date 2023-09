Călătorie de coșmar. Un cuplu își vrea banii înapoi pe biletele de avion după ce a zburat 13 ore lângă un câine care sforăia, saliva și "dădea vânturi"

Un cuplu care a zburat timp de 13 ore de la Paris la Singapore a fost nevoit să tolereze zgomotele și mirosurile neplăcute cauzate de prezența unui câine de suport emoțional în apropierea lor. Animalul a fost autorizat să rămână în cabina principală, însă a sforăit și a creat disconfort olfactiv pe toată durata călătoriei. Gill și Warren Pres au cerut banii înapoi, spunând că au fost nevoiți să suporte „vânturile” și sforăitul câinelui, chiar dacă plătiseră extra pentru clasa premium economy.

„Am auzit acest zgomot - un sforăit puternic. Am crezut că este telefonul soțului meu, dar ne-am uitat în jos și am realizat că era câinele care respira. Am spus: "Nu vreau ca acesta să stea lângă noi toată călătoria. Nu puteau să scoată câinele pe culoar pentru că nu puteau trece cărucioarele, așa că a trebuit să vină mai încolo, ceea ce însemna că avea capul sub picioarele soțului meu. Soțul meu era în pantaloni scurți și se murdărea de saliva câinelui pe picior" a spus Gil, potrivit Daily Star.

Femeia afirmă că animalul a provocat disconfort încontinuu prin zgomotele și mirosurile neplăcute pe toată durata zborului, iar personalul de bord le-a comunicat că incidentul va fi înregistrat în dosar. Gill și soțul ei au primit vouchere de călătorie în valoare de 95 de lire sterline fiecare, la trei săptămâni după experiența neplăcută alături de câinele flatulent. Cu toate acestea, compensația nu a fost pe deplin satisfăcătoare, cei doi dorind să primească integral costul biletelor ca restituire.

„Singapore Airlines se străduiește să notifice clienții care ar putea fi așezați lângă un câine de asistență înainte de îmbarcarea în zbor. Ne cerem scuze sincere că acest lucru nu s-a întâmplat în acest caz și vom lucra cu echipele noastre de la aeroport pentru a ne asigura că această scăpare nu se va mai întâmpla pe viitor", au declarat reprezentanții Singapore Airlines.

