Bursa rurală de 200 de lei pe lună nu se mai acordă liceenilor / Niciun elev de clasa a V-a nu va putea lua bursă de merit. Ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial

Printre cele mai criticate criterii din noul ordin: eliminarea burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a dar și cele rurale pentru liceeni care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Nici una dintre modificări nu a fost anunțată public de ministru, transmite Edupedu.ro. Criteriile pentru bursele de studiu, de ajutor social, de performanță și de merit pot fi văzute aici!

Avocatul Poporului a precizat azi într-un comunicat că prin eliminarea burselor sociale pentru liceenii care învață într-o altă localitate față de cea de domiciliu „se mențin și se vor adânci inechitățile între elevii din mediul rural și cei din mediul urban, ceea ce contravine chiar Proiectului România Educată”.

Tot astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru despre care a scris sursa citată din 8 septembrie care prevede noile criterii de acordare a burselor școlare în anul 2022-2023. Publicarea în Monitorul Oficial echivalează cu intrarea în vigoare a actului și implicit a noilor criterii, iar acest lucru se întâmplă după ce a trecut prima săptămână de cursuri din acest an școlar.

Ce prevede ordinul

Bursa de merit nu se mai acordă elevilor de clasa a V-a. Aceasta se acorda până acum pe baza mediei din semestrul al II-lea, însă anul acesta anul școlar este împărțit altfel, pe module, nu pe semestre. Din această cauză, bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele VI-XII, din școlile de stat, prevede ordinul ministrului Educației.

De asemenea, este eliminată și bursa socială pentru elevii din mediul rural care învață în altă localitate decât cea de domiciliu.

Potrivit sursei citate, reprezentanții Ministerului Educației ar fi invocat lipsa banilor în tăierea liceenilor din mediul rural de pe lista beneficiarilor de burse de ajutor social. Consiliul Național al Elevilor a acuzat ministerul Educației că nu a transmis public modificările criteriilor de acordare a burselor și a semnalat că se produce o inechitate pentru elevii care nu mai beneficiază de bursă socială dacă învață într-o altă localitate față de cea de domiciliu, mai prevede sursa citată.

