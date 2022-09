Anunț pentru profesori. Apar joburi noi în educație

Diversificarea curriculei înseamnă, de exemplu, că vei avea un profesor de olărit, de bricolaj și așa mai departe. Practic apar joburi noi.

„Diversificarea curriculei urmează să intre treptat”, a spus Sorin Cîmpeanu.

„Există clarificată cariera didactică. Îți trebuie neapărat un an de stagiatură. În universitate, dacă ai urmat master didactic sau dacă ai urmat Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), ai certificate competențele teoretice. Faci un an de stagiatură, primești același salariu ca profesorul debutant, un salariu motivant. Urmează practica pedagogică sub îndrumarea unui mentor care, la rândul lui, va fi un profesor cu experiență care va avea norma redusă de predare de al 18 la 14 ore pe săptămână, conform proiectului legii. De asemenea, conform proiectului legii, implicarea cadrului didactic cu experiență în a-l școli pe colegul mai tânăr, se va plăti în plus. După un an, se verifică competențele de practică pedagogică. Ai examenul de licențiere și ești profesor cu acte în regulă ”, a explicat Sorin Cîmpeanu la DC News.

Ministrul a mai zis: „poți să intri în cariera didactică, printr-un an de stagiatură, chiar dacă nu ai DPPD-ul”.

„Poți să vii și din afara sistemului dacă nu ai DPPD-ul cu condiția să ți se verifice competențele teoretice. Faci anul de practică pedagogică. Apoi poți să intri, chiar dacă nu ai făcut DPPD”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Schimbare majoră pentru absolvenții de liceu!

Sorin Cîmpeanu a vorbit despre schimbarea în ceea ce privește învățământul profesional și certificatul de competență profesională.

Ministrul Educației a declarat că nu va mai exista un an suplimentar de studiu pentru elevii care vor face învățământul profesional de 3 ani în noile licee profesionale. El a explicat că elevii nu vor mai pierde un an din viață: În loc de doi ani se va face doar unul singur, la fel ca toți ceilalți absolvenți de liceu.

Toți cei care vor dori să urmeze această formă de învățământ vor avea șansa să își continue studiile până la finalul liceului și, de asemenea, vor putea să susțină examenul de bacalaureat prin care să își verifice competențele de bază.

În prezent, un elev de la o școală profesională, care vrea să se înscrie la liceu, după ce termină școala profesională, trebuie să facă încă 2 ani de studiu la liceu, pe lângă cei 3 ai școlii profesionale.

„Haideți să vorbim despre învățământul profesional. Ridicăm școala profesională la nivel de liceu tehnic și profesional. Acest lucru înseamnă că atunci când un părinte își va trimite copilul într-o școală profesională, care acum se va numi liceu profesional, nu va mai avea acea constrângere de care s-a lovit până acum: faci trei ani și dacă peste 2-3-4-5-6-7 ani vrea elevul să se întoarcă, mai trebuie să facă încă doi: trei ani în școala profesională, plus încă doi pentru a susține bacalaureatul. Sunt cinci ani. Dacă îl trimite la liceu, elevul face patru ani și nu pierde un an din viață”, a spus Sorin Cîmpeanu.

„Noua lege spune: faci trei ani, iar dacă faci un singur an, când vei vrea să te întorci, vei putea să faci clasa a XII-a și vei susține bacalaureatul. După ce vei susține bacalaureatul, vei avea un certificat de competență profesională care va fi luat în seamă și de universități, dar mai ales de angajatori.

În afară de probele de cultură generală, va fi și o probă de specializare pe care și-o alege candidatul. Dacă la ce a considerat el că este bun se validează la examenul de bacalaureat, va avea un certificat de competență profesională. Dacă își va alege programare numerică sau orice în domeniul specializării pe care a urmat-o în liceu și va fi credibil, va fi luat în considerare de universități și angajatori”, a mai zis ministrul Educației.

În prezent, certificatele de evaluare profesională nu le bagă nimeni în seamă pentru că absolvenții le primesc doar dacă deschid ușa celor care le semnează.

Dar acum totul se va schimba. „În prezent, certificatele de evaluare profesională sunt formale. Vă spun cu maximă sinceritate. Vrem să eliminăm ipocrizia din sistem”, a explicat Sorin Cîmpeanu la DC News.

