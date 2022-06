Bulgaria nu susține aderarea Macedoniei de Nord la UE: Nu a îndeplinit condiţia de respectare a drepturilor minorităţilor

Prezentă în localitatea arădeană Vinga pentru a participa la evenimente ale minorităţii bulgare, Iliana Iotova a spus că România şi Bulgaria au avut o serie de condiţii atunci când au aderat la Uniunea Europeană şi că aşteaptă ca şi Macedonia de Nord să aplice unele măsuri pe care Bulgaria le cere de mai multă vreme.

'Noi am cerut partenerului nostru de la vest, în speţă Republica Macedonia de Nord, să respecte drepturile etnicilor bulgari'

'De luni bune, noi am cerut partenerului nostru de la vest, în speţă Republica Macedonia de Nord, să respecte drepturile etnicilor bulgari, aşa cum fac toate celelalte ţări ale Uniunii Europene, dar din păcate până în acest moment Republica Macedonia de Nord nu a răspuns acestor solicitări ale noastre. Considerăm că nu a fost îndeplinită această condiţie. Noi am pus şi nişte condiţii din domeniul educaţiei, în speţă toată lumea cunoaşte istoria comună pe care o avem. Am solicitat ca manualele de istorie din ciclul preuniversitar să reflecte corect istoria şi să nu o manipuleze, să nu o denatureze, pentru că în momentul de faţă în aceste manuale de istorie sunt scrise foarte multe neadevăruri şi lucruri rele la adresa bulgarilor şi a poporului bulgar. Noi am cerut ca aceste lucruri să fie scoase. Am mai cerut desecretizarea arhivelor comuniste, în care în mod sigur se vor găsi dovezi privind represaliile la care au fost supuşi cei care se considerau etnici bulgari', a declarat vicepreşedintele Republicii Bulgaria.

Iliana Iotova a subliniat că atât Bulgaria cât şi România au aderat împreună la Uniunea Europeană după ce au respectat o serie de 'criterii foarte stricte'.

'Noi am reuşit să aderăm la Uniunea Europeană pentru faptul că am îndeplinit aceste criterii. Noi în momentul de faţă nu cerem altceva de la vecinii noştri decât să îndeplinească aceleaşi criterii pe care le-am îndeplinit şi noi', a spus oficialul bulgar.

Ea a adăugat că 'dacă nu există o altă poziţie a Uniunii Europene sau a Macedoniei de Nord', Bulgaria nu îşi va schimba această poziţie.

'Încălcarea dreptului de veto ar însemna încălcarea drepturilor Bulgariei în această structură, ar însemna ocolirea Parlamentului şi a celorlalte structuri ale Bulgariei care apără această poziţie, o poziţie care este însuşită de marea majoritate a cetăţenilor bulgari privind acest condiţii impuse Macedoniei de Nord, dar vedem ce noutăţi vor aduce următoarele întâlniri pe această temă. Noi am solicitat aceste lucruri, se pare că nu va putea fi posibil să se întâmple în timpul preşedinţiei franceze', a spus Iliana Iotova.

Vicepreşedintele Bulgariei se află duminică la Vinga pentru a participa la evenimente ale minorităţii bulgare, între care celebrarea împlinirii a 130 de ani de la sfinţirea Bisericii Romano-Catolice din localitate. Iliana Iotova a primit din partea Primăriei Vinga şi titlul de cetăţean de onoare al comunei, notează Agerpres.

Citește și - Germania îi cere Bulgariei să îi permită Macedoniei de Nord să adere la UE

Cancelarul german Olaf Scholz i-a cerut Bulgariei, sâmbătă la Sofia, să renunţe la vetoul faţă de negocierile de aderare a Macedoniei de Nord la Uniunea Europeană, afirmând că blocul comunitar trebuie să evite năruirea speranţelor ţărilor din Balcanii Occidentali privind perspectiva lor europeană, transmite Reuters.

Şeful executivului german a făcut din aderarea Balcanilor de Vest la UE o prioritate de politică externă, pentru a reduce tensiunile regionale tot mai mari şi pentru a contracara influenţa Rusiei şi a Chinei.



Scholz, care a sosit la Sofia în cadrul unui turneu de două zile în regiune în perspectiva summitului UE-Balcanii Occidentali din 23 iunie, a afirmat că a constatat o nouă dorinţă din partea UE de a se extinde, în urma invaziei ruse din Ucraina.



Văd şanse pentru progres, a spus el într-o conferinţă de presă comună cu premierul bulgar Kiril Petkov.



De partea sa, Petkov a reiterat poziţia ţării sale potrivit căreia Macedonia de Nord trebuie să îndeplinească trei condiţii referitoare la diferendul istoric şi cel cultural dintre Sofia şi Skopje, el solicitând UE garanţii că ele vor fi respectate.



Bulgaria insistă ca Macedonia de Nord să adopte garanţii constituţionale pentru protejarea drepturilor etnicilor bulgari şi să facă progrese în privinţa unor dispute istorice. Sofia a refuzat în anul 2020 să aprobe cadrul de negociere pentru aderarea Macedoniei de Nord la UE din cauza diferendelor legate de istorie şi limbă.



Aliaţii din UE şi NATO ai Bulgariei exercită presiuni pentru un acord care ar întări perspectivele europene ale Macedoniei de Nord la summitul UE din această lună şi ar ajuta la limitarea influenţei Rusiei în Balcanii de Vest în contextul războiului din Ucraina. Vezi articolul inițial aici!

