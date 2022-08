Bulai, șocat de ce a găsit în Occident: ”Chiar râdea lumea”. Numele ”magice” din comunism

Jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au vorbit despre produsele alimentare consumate de români, de multe ori prea scumpe și lipsite de calitate, făcând o paralelă cu perioada comunismului.

"Suntem miliarde pe lumea asta, mulți prea mulți. E nevoie de o cantitate uriașă de mâncare și de aceea există o întreagă producție de a produce cât mai multă mâncare de toate felurile. Ea nu e calitativ prea bună, când spun prea bună sunt de o eleganță extraordinară. Sigur că încă suntem într-o zonă bună.

Sunt alte zone pe planetă unde mănâncă ăia niște chestii de îți stă mintea în loc, din punct de vedere al modului în care sunt produse acele produse alimentare și băuturi. Ori, în condițiile astea, sigur că fascinația profitului face ca să vinzi tocmai pentru că nu există controale în România și educația publicului. Ăla nu dă doi leva ca să stea și el mai bine, în condițiile în care aruncă mai mulți bani pe alte chestii. Dacă ai ajuns acolo într-un hotel bun nu ești chiar, cum să zic, nu poți să plătești întreținerea... Deci e clar că nu e o problemă, e o problemă de mentalitate care se creează.

În general, gândiți-vă că noi venim din comunism când nu luam 100 de grame. Eu când m-am dus prima dată în Occident, în Anglia, am rămas șocat cât cumpărau ăia. O sută de grame, mă rog, echivalentul, că au alt sistem de măsurare, 100 de grame, 200 de grame. Noi la coadă acolo în Comănești întrebam cât se dă, nu ce. Chiar râdea lumea. Dădeau două pachete și tu luai unul de unt...", a povestit Alfred Bulai.

Val Vâlcu: În comunism era niște nume magice

"În comunism erau câteva branduri, niște nume magice. Ai pomenit Oscar. Mă rog, noi bucureștenii, probabil în fiecare oraș mai important era un astfel de loc. Tot lângă Facultatea de Drept, singura, unica pizzerie din oraș - TicTac. Trocadero, un bar la Piața Universității. Primul lucru după 90 când au venit ăștia care le-au luat, pe nașpa, pe bune, cum le-or fi luat, primul lucru le-a schimbat numele și le-a trântit niște chiciuri, le-a întors pe dos. Ce era mai natural decât lângă Opera Română să ai cofetăria Tosca?" l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

Alfred Bulai: S-au dus toate dracului

"A fost și o bancă, s-au dus toate dr*cului. (...) E o zonă chiar interesantă pentru business, dar uite că nu a funcționat. Noi am trecut prin două perioade. Perioada din 90 imediat în care a existat fascinația pentru orice produs care nu e românesc și de călcat în picioare tot ce înseamnă produs românesc, iar acum suntem în faza în care încercăm să recuperăm brand-uri, dar fără conținut. Berea Azuga, care era o super bere pe vremuri, nu are nicio legătură asta de azi cu aia de atunci decât numele.

Am văzut Brifcor, am și rămas surprins când a apărut prima dată, făceam Brifcor acasă, știam rețeta. Și acum e un suc din ăsta.. orice suc adică, n-are nicio legătură. Oamenii s-au prins acum că și alea românești aveau valoarea lor. Am trecut în partea asta, dar asta e partea proastă că întâi le-am schimbat numele, iar după aia le-am luat doar numele, da conținutul nu mai era ăla de atunci", a mai spus Alfred Bulai în cadrul emisiunii ”Nod în Papură” la DCNews și DCNewsTV.

