O spune sociologul Alfred Bulai cu referire la Victor Ponta.

„Dacă aș fi în locul celor din PSD, l-aș lua pe Victor Ponta în partid. Dacă Victor Ponta se revigorează, ia votanți de la PSD”, a zis sociologul Alfred Bulai la DC News și DC News TV în emisiunea „Nod în papură”.

Ce spunea recent Marcel Ciolacu despre revenirea lui Victor Ponta în PSD

În urmă cu o lună, la DC News, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă l-ar primi înapoi pe Victor Ponta în PSD.

„L-am putea vedea pe Victor Ponta, din nou, în PSD?“, a fost întrebat președintele PSD.

„Nu am exclus niciodată acest lucru! Nu e nimeni perfect, n-am ridicat vreodată pretenții și cred că nu e cazul să ridice nici Victor Ponta. Am așa o supărare cu foștii președinți ai Partidului Social Democrat care au crescut în interiorul PSD, li s-a oferit absolut totul, domnului Victor Ponta i s-a oferit din partea partidului absolut totul, și un anumit statut, și un anumit culoar, iar apoi și-au făcut partide. Eu am muncit pentru domnul Victor Ponta în campania electorală. Cred că nu am muncit nici în campania mea electorală cât am muncit în campania electorală a lui Victor Ponta ca să iasă președintele României.

Am această reținere! Nici nu pot să fiu obtuz și să pun stop unei eventuale veniri a lui Victor Ponta în Partidul Social Democrat, dar nu este o decizie numai a mea, ci este o decizie pe care o voi lua împreună cu colegii mei“, a spus, la DC News, Marcel Ciolacu, președintele PSD. VEZI AICI INTERVIUL INTEGRAL CU MARCEL CIOLACU: https://www.youtube.com/watch?v=N4JmmCKTvHc&feature=emb_title

Victor Ponta, președintele PRO ROMÂNIA, a povestit ce a pățit când a mers la Putna.

Victor Ponta a spus că, de multe ori, i s-a întâmplat să fie asociat cu PSD, el fiind președintele PRO ROMÂNIA.

„Am fost la Putna acum doi-trei ani. Și eram așa un pic... că acolo era zonă PSD-PNL. Aiurea... M-a pupat toată lumea, iar un om mi-a zis: „Domnule Ponta, bazați-vă pe noi! Cu dumneavoastră votăm, cu PSD!”, a spus, amuzat, Victor Ponta.

„Și acum merg foarte des cu low-cost și vin oamenii din diaspora care, bănuiesc, că înainte mă înjurau, și îmi zic: „Domnule Ponta, ce faceți cu țara? Că ne-a prostit neamțul. Dumneavoastră cu PSD-ul trebuie să faceți ceva”. Le-am zis: „Stați, mă, nu era aia cu plăcuța suedeză?! Nu era Puie Monta? Nu era PSD ciuma roșie?”, a mai spus președintele PRO ROMÂNIA la DC News și DC News TV, în urmă cu o lună.

