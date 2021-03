Britney Spears mărturisește că a plâns două săptămâni după un documentar care-i abordează viața personală

Conform BBC, americanca a spus că nu a urmărit integral „Înscenarea lui Britney Spears”, însă a fost supărată de părțile pe care le-a văzut. „Nu am vizionat documentarul, însă din ceea ce am văzut am fost rușinată de unghiul de abordare”, a scris starul pop, pe Instagram.

Cântăreața de 39 de ani a explicat că „a plâns vreme de două săptămâni” după lansare. Postarea este prima sa reacție directă în legătură cu producția care s-a concentrat pe intimitatea sa și problemele de sănătate psihică. „Viața mea a fost mereu foarte speculată... privită... și judecată, cât am fost în viață!!!”, a transmis Spears celor 29 milioane urmăritori. „Este nevoie de multă putere să ÎNCREDINȚEZI universul cu vulnerabilitatea ta reală fiindcă am fost mereu judecată... insultată... și rușinată de presă... și încă sunt”.