Brigitte Pastramă l-a făcut praf pe soțul ei: Parcă ești un cocostârc

Brigitte și Florin Pastramă au început un nou sezon al reality show-ului “Brigitte și Pastramă” de la Antena Stars și așa cum i-au obișnuit pe urmăritorii lor, au început cu un conflict.

De această dată, problema a fost chiar părul lui Florin Pastramă, motiv pentru care Brigitte nu s-a putut abține și l-a taxat.

În încercarea de a adopta un stil mai fresh, afaceristul și-a lăsat părul mai rebel, gest pe care Brigitte l-a criticat aspru, iar apoi l-a trimis înapoi la frizerie să se tundă cum trebuie.

"Tu să te duci să-ți aranjezi freza asta, că parcă ești un cocostârc! Vreau și eu freza aia frumoasă", i-a spus Brigitte lui Florin Pastramă.

Potrivit spuselor brunetei, singurul look care i se pare că i s-ar potrivi soțului ei este cel pe care îl avea la inceputul relației.

"Mie nu-mi place să ies oricum cu Florin. Trebuie să-și facă freza aia pe care i-o făceam eu la început, dar a învățat să și-o facă și el pe parcurs", a mai explicat ea.

(Vezi VIDEO aici)

Brigitte Pastramă, prima reacție după controlul judiciar: Nu i-a plăcut lui Dumnezeu că m-am îmbracat în branduri. Nu ştiam că nu avem voie

Pe 22 iulie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au percheziţionat locuinţa soţilor Brigitte şi Florin Pastramă, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrafacerea unei mărci şi punerea în circulaţie de produse contrafăcute.

Potrivit unor surse judiciare, Brigitte şi Florin Pastramă au calitatea de suspecţi în dosar, fiind acuzaţi că ar fi vândut ilegal măşti de protecţie contrafăcute.



Cei doi au fost ridicaţi cu mandat din locuinţă şi duşi la audieri la sediul Poliţiei Sectorului 2.

Și-au recunoscut faptele

În urma perchezițiilor făcute la cei doi soți acasă, s-a decis ca cei doi să fie plasați sub control judiciar timp de 60 de zile.

Brigitte și Florin Pastramă și-au recunoscut faptele, dar au susținut că nu știau că vânzarea acelor măști constituie o infracțiune, potrivit Antena Stars.

Autoritățile s-au autosesizat după ce Brigitte Pastramă a promovat măștile contrafăcute pe mai multe site-uri.

Florin Pastramă a fost întrebat chiar în cadrul unei emisiuni dacă măștile sunt originale, iar răspunsul său a fost: "Da, sunt originale".

Brigitte și Florin Pastramă, primele declarații. Ce spune fosta soție a lui Ilie Năstase

Cei doi sunt de părere că au ajuns în această situaţie pentru că s-au depărtat de Dumnezeu şi s-au fălit cu bunuri materiale. Mai mult, potrivit lor, nu au știut că vând măşti contrafăcute sau că este ilegal să comercializeze produse cu inscripții de brand și nici că măștile sunt încadrate la obiecte sanitare.

"Nu ştiam că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Eu m-am îndepărtat de latura duhovnicească foarte mult și am început să mă îmbrac de branduri, lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu, pentru că un copil de-al lui Dumnezeu trebuie să fie smerit și consider că încercarea pe care am avut-o a fost din cauza faptului că Dumnezeu ne iubește și că vrea să ne arate că este alături de noi, deși noi nu am meritat", a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.

"Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat"

"Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră", a mai spus ea.