Bosonul Higgs, un avans al științei moderne și o îngrijorare pentru politicienii români. Ce declarau acum mai bine de zece ani Mădălin Voicu și alți politicieni

În urmă cu zece ani, oamenii de știință de la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (Cern) au făcut un anunț interesant: făceau un pas mai aproape de înțelegerea originilor universului odată cu descoperirea bosonului Higgs, așa-numita ”particulă a lui Dumnezeu”. Fizicianul dr. Andre David a fost unul dintre oamenii de știință care lucrau la Large Hadron Collider (LHC), puternicul accelerator de particule de la Cern. El descrie momentele care au condus la descoperire și explică cum s-a simțit să facă parte dintr-un moment atât de important din istoria științifică.

”Este o piedică, trebuie să aflăm dacă particula există sau nu”, spunea în 2011 profesorul Jim Al-Khaili, specialist în teoria fizicii.

Cern, în căutarea particulei lui Dumnezeu

La Cern oamenii de știință au căutat bosonul lui Higgs la mulți metri adâncine sub granița franceză, folosind cel mai puternic accelerator de particule construit vreodată. Bosonul Higgs a devenit realitate și a oferit substanță altor particule, primind astfel denumirea de ”particula lui Dumnezeu”.

”Temperaturile din aceste coliziuni sunt în așa fel încât te întorci înapoi cu o fracțiune de secundă după Big Bang, astfel, lucruri cacre s-ar fi putut întâmpla la o fracțiune de secundă după Big Bang se întâmplă din nou. Am început să vedem această imagine de ansamblu. Există ceva în masa aceasta și este foarte însemnat. Începi să te îndoiești, te întrebi dacă ai verificat totul, dacă nu cumva sunt corelații sau am calibrat greșit detectorul. Atunci am vrut să văd rezultatul celuilalt experiment concurent, să văd dacă au avut rezultate asemănătoare cu noi”, a spus dr. Andre David pentru BBC.

Odată cu prezentarea rezultatelor obținute de concurenți, David și-a dat seama că ceea ce detectase experimentul în care era implicat era real.

Ce temeri exprimau politicienii români la momentul deschiderii experimentului

În 2008 mai mulți politicieni au scos în stradă cetățeni ai Partidului Conservator, dar și jurnaliști, care protestau la adresa experimentului în fața sediului de la București al Comisiei Europene. Temerea lor era că Cern, prin experimentul derulat, ar putea deschide o gaură neagră.

"Ne îngrijorează faptul că rapoartele Centrului European pentru Cercetare Nucleară (CERN) spun ca exista o posibilitate infima ca LHC să creeze găuri negre mărunte, cu durață de viață redusă sau 'monopoluri magnetice' care distrug protonii din atomi", se arăta în scrisoarea deschisă din 2008 trimisă de senatorul PC Marius Marinescu către ambasadele statelor membre CERN, statelor și instituțiilor cu statut de observator și reprezentantei CE în Romania, scria HotNews.

”Madalin Voicu, deputat PSD si muzician

PSD nu a fost consultat. PSD nu a fost contactat să susțină protestul PC. Nu sunt fericit de experiment, nu cred că poți ține sub control astfel de experimente. Cei care și-au permis însă să îl facă sper că și-au luat toate măsurile de precauție. Nu vreau să cad în patima terorii, a fricii. Totuși este mai mult o chestiune mediatică faptul că acest experiment va revoluționa lumea. Sunt mai detașat față de apetitul unora față de soluții de acest gen. Sper că șansa de unu la un milion ca Pământul să fie înghițit de o gaură neagră să nu apară. Nu îmi imaginez că siguranța planetei nu a fost pusă în prim plan".

O voce care susținea experimentul

”Marcu Tudor, deputat PRM si inginer electronist

Conservatorii bat câmpii...E o prostie, e așa, mai mult de imagine. Acel experiment a costat multe miliarde de euro. E un experiment la care s-a muncit zeci și zeci de ani și este extrem de necesar pentru dezvoltarea ulterioară a științei. Acum s-a găsit un deștept care a zis că dacă pe calea aceea de 17 km lungime se ajunge la viteza luminii, s-ar putea să se creeze acolo o gaură neagră sau antimaterie sau ceva. Oameni cu totul neinițiați în ale fizicii, mai ales în fizica nucleară, care este cu totul alt capitol...Și gândurile lor de science-fiction și le transpun în practica printr-o ședință din asta. Ăștia au luat-o din zbor, ca nu știu nici ei despre ce-i vorba. Și ce-au zis: Este absolut numai de imagine. Nimeni nu dă înapoi de la un asemenea experiment punând baza pe niște considerații infantile cum că tot Pământul va fi înghițit de gaura aia neagra. Aceea are de fapt doar o extrem de mică masă, dar e necesar pentru măsurători. Mai bine să citească despre fizică. Să citească din cărțile școlare ceea ce citesc copiii lor, să-și formeze o părere. Să nu asculte ceea ce spune unul-altul și să marșeze imediat pe ea ca vin alegerile acum", scria atunci ziarul Ziua.

