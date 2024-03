Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, ascuns la ambasada Ungariei în mijlocul investigațiilor penale

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a petrecut două nopți "ascuns" la ambasada Ungariei din Brasília luna trecută în timp ce investigatorii poliției federale se apropiau de unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi, a pretins New York Times.

Înregistrările de securitate obținute de ziarul american par să arate că la începutul lunii februarie - patru zile după ce doi apropiați ai lui Bolsonaro au fost arestați sub suspiciunea de conspirație pentru răsturnarea guvernului brazilian - populistul de dreapta s-a adăpostit la ambasadă, la scurtă distanță de palatul prezidențial pe care Bolsonaro l-a ocupat odată.

New York Times citat de The Guardian a declarat că șederea lui Bolsonaro la ambasadă sugerează că acesta "încearcă să-și folosească prietenia cu un lider de dreapta, prim-ministrul Ungariei Viktor Orbán, pentru a încerca să scape de sistemul judiciar brazilian în timp ce este investigat penal în țară".

Luni, Bolsonaro a confirmat raportul, declarând pentru site-ul brazilian Metrópoles: "Nu voi nega că am fost la ambasadă ... Nu voi spune unde altundeva am fost. Am un cerc de prieteni cu câțiva șefi de stat din întreaga lume. Ei sunt îngrijorați. Vorbesc cu ei despre chestiuni în interesul țării noastre. Punct. Restul este speculație", a fost citat spunând.

Într-o declarație, avocații fostului președinte au declarat că acesta a fost la ambasadă "pentru a menține legătura cu autoritățile unei țări prietenoase". Interpretările alternative au constituit "o lucrare de ficțiune, fără legătură cu realitatea faptelor" și au fost "știri false", au adăugat ei.

Bolsonaro, care a pierdut puterea la sfârșitul anului 2022 după ce a fost învins în alegerile prezidențiale de rivalul său de stânga Luiz Inácio Lula da Silva, se confruntă cu o serie de investigații penale referitoare la acuzații că a falsificat înregistrări de vaccinare Covid, a încercat să detourneze daruri străine costisitoare și, cel mai grav, că a conspirat pentru răsturnarea guvernului succesorului său.

Pe 8 februarie, Bolsonaro a fost nevoit să își predea pașaportul în cadrul investigației poliției federale privind presupusa tentativă de lovitură de stat din 8 ianuarie 2023, când susținătorii lui Bolsonaro au făcut ravagii în capitală. Doi apropiați, Marcelo Costa Câmara și Filipe Martins, au fost arestați și au fost percheziționate adresele legate de foști membri puternici ai administrației lui Bolsonaro.

În acea seară, Orbán a postat pe Twitter o fotografie în care apare strângând mâna lui Bolsonaro și i-a oferit câteva cuvinte de încurajare. "Un patriot sincer. Continuați lupta, domnule președinte!"

Patru zile mai târziu, la 12 februarie, la ora 21:34, un autoturism negru a apărut la poarta ambasadei Ungariei din Brazilia, conform imaginilor obținute de New York Times. Trei minute mai târziu, ambasadorul Miklós Halmai a apărut să îl lase pe vizitatorul său să intre. Bolsonaro a fost dus înăuntru.

Fostul președinte a rămas la ambasadă până în după-amiaza zilei de 14 februarie, când ambasadorul i-a făcut semn să plece.

Bolsonaro nu a clarificat de ce a decis să viziteze ambasada. Cu toate acestea, el și-a exprimat public temerile că ar putea suferi aceeași soartă ca fosta președintă a Boliviei, Jeanine Áñez. În 2022, Áñez a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru rolul său în lovitura de stat din 2019 care a adus-o la putere după căderea președintelui Evo Morales. Ea rămâne în detenție.

Înainte de înfrângerea sa electorală, Bolsonaro a spus că vede doar trei posibile viitori pentru el: închisoare, moarte sau victorie. Videoclipul New York Times sugerează că acum se ia în considerare o a patra alternativă: o nouă viață ca chiriaș la ambasada Ungariei, unde, conform dreptului internațional, nu poate fi arestat.

Știrile despre scurta ședere a lui Bolsonaro la ambasadă au determinat apeluri pentru arestarea sa pentru a-l împiedica să scape de justiție. "Încercarea lui Bolsonaro de a se ascunde la ambasadă este un motiv clasic pentru detenția preventivă", a tweetat Augusto de Arruda Botelho, fostul secretar național al justiției.

Mulți utilizatori de pe rețelele de socializare l-au ironizat pe fostul președinte folosind hashtag-ul 'Bolsonaro fujão', care se traduce aproximativ ca Bolsofugarul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News