Bogdan Pătru, Mastercard România: O soluţie creată de noi, standardul internaţional la autentificarea pentru plăţi online

"Schimbările se văd și schimbările există. Suntem extrem de onorați, de bucuroși, sar în același timp și obligați pentru viitor, să vedem ca o soluție pe care am creat-o, susținut-o și dezvoltat-o, a ajuns astăzi să fie standardul internațional în ceea ce privește autentificarea strictă a clienților. Măsura a pornit de la o idee foarte simplă și anume că plățile electronice trebui să fie mai sigure, trebuie să fie mai eficiente și în același timp să fie mai ușor de folosit, să ofere o experiență superioară consumatorilor și reunind toate acest ingrediente a rezultat ceea ce astăzi folosim cu toții și îi spunem autentificarea biometrică a tranzacțiilor în mediul online. Metoda s-a dovedit, relativ rapid, a fi una, să spunem așa, atât pe placul consumatorilor ca și modalitate de utilizare, cât și având o contribuție a creșterii gradului de încredere a acestei plăți.

"9 din 10 români au încredere în plățile online"

În acest sens am desfășurat în primăvara acestui an un studiu să vedem care este percepția consumatorilor români asupra biometriei și asupra metodelor de autentificare pentru plățile online și rezultatele au fost extrem de surpinzătoare, într-un mod plăcut. Am constatat că 9 din 10 români au încredere în plățile online.

Am constat că 49% dintre respondenți folosesc ca mijloc de autentificare biometria, la diferență foarte mare de locul doi reprezentat de sms și de parolă. Fără doar și poate propagarea acestei soluții la nivel național nu ar fi putu avea acest succes fără contribuția semnificativă a Autorității de Reglementare a Băncii Naționale a României care au lucrat neîncetat începând cu 2018 implementarea directivei, la armonizarea cadrului național cu regulamentul tehnic de aplicare al directivei... Și nu în ultimul rând a fost necesar și un efort consistent și din partea băncilor de a implementa în aplicațiile lor și o soluție bazată pe biometrie. Cred că peste factorul de reglementare care a stat la baza acestei soluții, a fost o nevoie reală din piață, a fost o preocupare constantă atât a mediului privat, cât și a medicului public de crește gradul de siguranță și de eficiență al plăților electronice.", a explicat Bogdan Pătru în cadrul unei dezbateri organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Comerțului Electronic.