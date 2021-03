Bogdan Chirieac vine cu soluţia pentru recalcularea pensiilor: Se face în 0,1 secunde

"Concret, evaluarea dosarelor înseamnă crearea unei baze de date constituită pe baza informațiilor colectate din sursele în format electronic sau letric existente la nivelul caselor teritoriale de pensii și care va fi ulterior folosită, prin sistemul informatic al CNPP, pentru realizarea operațiunilor de recalculare și punere în plată a pensiilor recalculate. Am alocat acestui proces maximum 1 an și jumătate, suficient timp pentru ca noul proiect de lege al sistemului public de pensii, la care am început deja să lucrăm, să fie definitivat.", a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook la finalul lunii ianuarie.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat: "Nu cred că va dura doar atât. Nu cred că se va termina vreodată. Soluţia este să iei un soft operaţional, ca de exemplu cel din Franţa, Italia, Germania, trebuie adaptată legislaţia la softul respectiv, lucru foarte greu de făcut în Parlamentul României. După aceea, trebuie introduse datele şi toate pensiile- cele cinci milioane de pensii- vor fi recalculate în 0,1 secunde.

Nu e în regulă să bagi STS în ecuaţie (n.r. întrebat dacă STS ar putea interveni pentru recalculare), trebuie un sistem concurenţial. STS-ul e al statului, dar beneficiază de bani de la buget, ceea ce ridică un semn de concurenţă faţă de firmele private.

Problema este că cinci milioane de dosare de pensii nu cred că vor putea fi recalculate. Iar acum trebuie introdus un lucru nou. 220.000 de oameni sunt pensionari şi lucrează la stat. Nu cred că va fi introdusă legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. 220.000 de locuri libere acum ar însemna o infuzie de tineri fără precedent", a explicat Bogdan Chirieac la România TV.

