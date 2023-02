Bode, la un an de la începutul războiul în Ucraina: Românii s-au comportat exemplar, oferind "refugiu şi alinare"

"În urmă cu un an, întreaga lume era martoră a începutului unui război nedrept împotriva unui stat suveran şi independent din Europa. Pe 24 februarie 2022, ameninţarea s-a transformat în realitate. Românii nu au rămas doar martori, ci s-au transformat în cei care au oferit refugiu şi alinare pentru milioane de ucraineni care şi-au părăsit casele şi ţara pentru a-şi salva viaţa lor şi a copiilor lor. MAI a fost prima instituţie care a răspuns necesităţii vecinilor noştri, goniţi din casele lor de rachete, bombe şi tancuri", spune Bode, într-un mesaj transmis pe Facebook.

El apreciază efortul depus de structurile MAI pentru a ajuta refugiaţii ucraineni, amintind şi de buna colaborare cu voluntari şi organizaţiile non-guvernamentale.



"Poliţiştii de frontieră, pompierii, poliţiştii, jandarmii şi toţi ceilalţi angajaţi ai MAI au început o misiune dificilă, solicitantă şi de uzură pe care au îndeplinit-o cu succes pentru că au avut cel mai important aliat pe care şi-l puteau dori: românii. Angajaţii MAI şi-au îndeplinit foarte bine atribuţiile, iar cetăţenii români s-au comportat exemplar! A fost un an dificil, dar în care am demonstrat tuturor că MAI, cetăţenii români şi organizaţiile non-guvernamentale sunt o echipă şi fac o treabă foarte bună împreună. Un an în care în care România a devenit "casă" pentru mulţi dintre ei, un an în care umanitatea s-a opus războiului. Toată aprecierea pentru colegii noştri şi tot respectul faţă de românii care au arătat lumii întregi adevărata faţă a României!", precizează Bode.

"Declanşarea conflictului ruso-ucrainean a generat modificări ale paradigmei de securitate la nivel european"





El aminteşte faptul că de la începutul războiului din ţara vecină în România au intrat peste 3,6 milioane de cetăţeni ucraineni, dintre care 1,4 milioane minori.



"Conflictul a generat, în anul 2022, o creştere de aproximativ trei ori a valorilor de trafic ale cetăţenilor ucraineni comparativ cu perioada similară a anului 2021. Declanşarea conflictului ruso-ucrainean a generat modificări ale paradigmei de securitate la nivel european, România având un rol principal în asigurarea menţinerii climatului de securitate în flancul estic al NATO şi UE, atât din perspectiva asigurării fluxului de migranţi, cât şi a organizării sprijinului umanitar, structurile MAI fiind implicate în mod direct în aceste acţiuni. Timp de un an, au intrat din Ucraina în România peste 3,6 milioane de cetăţeni ucraineni, dintre aceştia 1,4 milioane fiind minori, aproape 113.000 rămânând pe teritoriul nostru", afirmă ministrul de Interne.



Lucian Bode susţine că eforturile depuse de oamenii din Ministerul Afacerilor Interne pentru a duce la îndeplinire misiunile împotriva războiului au fost recunoscute la nivel european şi internaţional, printre oficialii care transmis aprecierea pentru activităţile MAI se numără comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, comisarul european pentru sprijin umanitar şi managementul crizelor - Janez Lenarcic, ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, comisarul-şef adjunct pentru operaţiuni al Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Raouf Mazou, ministrul finlandez pentru afaceri europene şi priorităţi de stat, Tytti Tuppuraine.

"Speranţa noastră este ca viitorul apropiat să readucă normalitatea, războiul să înceteze"





În continuare, Bode enumeră acţiunile întreprinse de angajaţii MAI pentru a asigura un flux operaţional de intrare în România a refugiaţilor ucraineni.



"Zilnic au acţionat, în zonele de frontieră cu Ucraina şi Republica Moldova, peste 4.000 de angajaţi ai MAI: 1.828 poliţişti, 1.596 poliţişti de frontieră, 249 jandarmi, 329 pompieri şi personal de protecţie civilă şi 61 de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări. Ei sunt oamenii care au operaţionalizat în timp record centre de triaj şi tabere de cazare temporară, care au asigurat şi menţinut un flux de intrare în România cu mult peste capacităţile normale ale infrastructurii, care au făcut să funcţioneze în doar câteva zile un hub pentru ajutor umanitar internaţional, la Suceava, care au creat culoare verzi pentru evacuarea refugiaţilor, România asigurând un coridor verde, pe ruta Huşi - Palanca pentru preluarea refugiaţilor ucraineni din Republica Moldova, au acordat asistenţă umanitară pentru un număr de 2.476.884 de persoane, cetăţeni ucraineni, care au desfăşurat, timp de un an, peste 127.000 de acţiuni pentru siguranţa cetăţenilor români şi a celor ucraineni", spune Bode.



În plus, statul român s-a mobilizat exemplar în oferirea de sprijin refugiaţilor, prin operaţionalizarea a 15 centre de tranzit şi a şapte centre de îngrijire pentru persoanele vulnerabile, în judeţele din proximitatea frontierelor româno - ucraineană şi româno - moldovenească, spaţii de cazare la nivel naţional, platforme de comunicare pentru accesarea rapidă a informaţiilor utile şi a hub-urilor umanitare Suceava şi Isaccea, zilnic fiind angrenaţi voluntari în activităţile de ajutor (colectarea şi distribuirea donaţiilor primite de la societatea civilă - alimente, îmbrăcăminte, facilităţi de transport etc.).



De asemenea, structurile MAI au adoptat o conduită anticipativă prin reorganizarea fluxului de trafic al persoanelor la frontiere; suplimentarea personalului din cadrul punctelor de trecere a frontierei, precum şi a tehnicii mobile pentru efectuarea formalităţilor de control, inclusiv cu lucrători din cadrul Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă; eficientizarea activităţii de control şi reducerea timpilor de aşteptare în punctele de trecere la frontierele comune cu Ucraina şi Republica Moldova, deschiderea de puncte suplimentare de trecere a frontierei - Vicovu de Sus - Krasnoilsk (Ucraina), Racovăţ - Diakivţi (Ucraina) şi Bumbăta - Leova (Republica Moldova), inclusiv pentru tranzitul de automarfare.



"La un an de la declanşarea invaziei din Ucraina şi a debutului misiunilor contra cronometru, desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, le mulţumim colegilor care au făcut eforturi supraomeneşti zi de zi pentru a-şi sprijini semenii şi care au consolidat prin acţiunile lor poziţia României de membru important al Alianţei Nord - Atlantice şi al Uniunii Europene. Le mulţumim tuturor românilor, care au demonstrat ce înseamnă umanitatea şi solidaritatea. Speranţa noastră este ca viitorul apropiat să readucă normalitatea, războiul să înceteze şi efectele lui să se stingă, însă, până atunci rămânem pregătiţi şi la datorie zi de zi, pentru cetăţeni şi alături de ei", se încheie mesajul transmis de Bode.

