Blinken, lăsat cu mâna întinsă de Lavrov. Bogdan Chirieac: Un gest care în diplomație cântărește enorm. Rusia va ATACA

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat la Realitatea Plus gestul ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, care l-a lăsat cu mâna întinsă pe Antony Blinken, la recenta lor întâlnire de la Geneva. Într-o fotografie apărută în presă se vede cum şefului diplomaţiei americane Antony Blinken îi întinde mâna lui Lavrov, dar acesta nu schițează niciun gest care să arate că ar intenționa să îi strângă mâna.

"Este o stare de agresivitate a Rusiei așa cum nu a mai existat de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Categoric există această stare, nu știu, parcă alimentată dincolo de toate. Înțeleg și eu și autoritatea, și forța nemărginită a lui Putin după 22 de ani de guvernare într-o formă sau alta a Rusiei, dar este evident că la Geneva lucrurile nu au mers bine. Reuniunea trebuia să aibă loc două ore, așa s-a anunțat. În mod normal te așteptai să dureze patru ore sau șase, dar s-a terminat într-o oră și jumătate, ceea ce în termeni diplomatici este evident că nu s-a ajuns la niciun acord, nu a existat consens pe nici un punct.

E un gest care în diplomație cântărește enorm. Dacă eu nu am văzut din greșeală pe cineva, sau altă persoană nu m-a văzut pe mine când am întins mâna, e una, asta este, ne cerem scuze, dar în diplomație acesta este un gest de fond, adică spune foarte mult, ceea ce ne face să credem o dată în plus că Rusia nu a făcut efortul comasării de trupe degeaba și că va ataca mai devreme sau mai târziu, ocupând cele două republici care de altfel au cerut oficial, vezi Doamne, Parlamentului de la Moscova, Dumei de stat, să fie alipite administrației ruse. Există această cerere oficială făcută săptămâna trecută.", a declarat Bogdan Chirieac.

Rusia amenință cu „cele mai grave consecințe”, dacă SUA nu va ține cont de avertizările sale

Moscova a ameninţat vineri ţările occidentale cu "cele mai grave consecinţe" dacă ele vor continua să ignore "îngrijorările legitime" în ceea ce priveşte întărirea militară a SUA şi NATO în Ucraina şi la frontierele Rusiei, relatează AFP.

"Acest lucru poate fi evitat dacă Washingtonul reacţionează pozitiv la propunerile noastre de acord privind garanţiile de securitate, la care sperăm să primim un răspuns scris din partea SUA articol cu articol săptămâna viitoare", a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

Conform ministerului, această poziţie i-a fost transmisă şefului diplomaţiei americane Antony Blinken, care s-a întâlnit vineri la Geneva cu omologul său rus Serghei Lavrov.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.