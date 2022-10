Bianca Brad a povestit cum s-au purtat medicii din Germania cu ea când a pierdut un bebeluş la naştere

"În Germania, din clipa în care mi s-a spus, cu foarte multă delicatețe, faptul că inima fetiței mele nu mai bate, am fost pusă într-un salon separat, pe altă aripă, nu cu mămicile însărcinate care urmau să nască sau cele care născuseră deja. Lucru care la noi se întâmpla foarte des, și cred că încă se mai întâmplă în unele spitale, ceea ce este foarte traumatizant pentru o mămică care așteaptă să nască un copil fără viață, sau deja a trecut prin această traumă. Este inimaginabilă durerea și nu pot să înțeleg cum nu se gândesc la impactul pe care îl au asupra mamelor.

Din clipa în care am fost dusă acolo, pe tot parcursul zilei, până seara, când am intrat în operația de cezariană, au venit, pe rând, în salon unde eram singură, ba asistenta, ba moașa, ba psihologul, ba medicul de gardă, să vădă cum sunt, să vorbească cu mine, să mă liniștească. Mi-au dat un calmant. Și, cu foarte mult tact și delicatețe, eram întrebată dacă doresc să îmi vad fetița după ce va fi scoasă. Reacția mea pe moment a fost că nu vreau, de groază că nu voi rezistă și nu voi suporta.

Ei au înțeles, nu s-au supărat, nu m-au acuzat, nu m-au judecat. Și au revenit, spunând, cu același tact, că este unica ocazie să îmi iau la revedere și, din experiența lor, este mult mai bine decât să rămâi cu sentimentul de regret că nu ai făcut-o.

Voi fi recunoscătoare toată viața că au avut răbdare cu mine și m-au încurajat să îmi țin fetița în brațe.", a povestit Bianca Brad la Antena 3.

În urmă cu șase ani, Bianca Brad afla că are cancer la sân și a dus lupta în secret. Abia acum a vorbit despre cea mai neagră perioadă din viața ei și despre cum a aflat că este bolnavă.

"A fost greşeala mea"

"În primul rând, a fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control, şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi, brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac. Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome...

Am făcut întâi o ecografie, după aceea o mamografie, apoi un RMN, dar diagnosticul era deja clar. Eu am vrut atunci să aplic tratamentul clasic: chimioterapie-operaţie-chimioterapie, radioterapie etc. Era fix în perioada în care Angelina Jolie s-a hotărât să-şi facă dubla mastectomie şi histerectomie, dar ea avea în gene predispoziţie spre aşa ceva. Iar eu, probabil şi sub influenţa unei asemenea ştiri, eram hotărâtă să fac mastectomie şi, în ignoranţa mea, l-am întrebat pe medic: „Când mă operaţi? Săptămâna viitoare?“. Medicul mi-a dat numărul unui specialist ca să merg să stabilesc planul de chimioterapie. Interesant este că asta se întâmpla pe 21 mai, de ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, care s-a dovedit a fi unul dintre acele semne divine pe care le-am primit de-a lungul timpului", a povesti Bianca Brad pentru okmagazine.ro.

"Frica ne face să luăm decizii pripite"

"Am învăţat să nu las frica să mă controleze, pentru că frica ne face să luăm decizii pripite. Ideea de bază este că e necesar acel control anual, dar şi dacă apare ceva între timp, trebuie făcută imediat o investigaţie. Iarăşi, odată ajuns la medic, e bine să ai cel puţin două păreri, să te informezi, să-ţi urmezi instinctul şi să-ţi întăreşti sistemul imunitar. Unii cred total în terapiile convenţionale, alţii le combină cu cele alternative, pentru că fiecare organism reacţionează diferit. Până la urmă, e o chestiune de voinţă, de disciplină şi de credinţă. Eu am trăit în credinţă şi în rugăciune şi am dobândit putere şi speranţă. Dumnezeu nu te vindecă trupeşte, ci sufleteşte, iar de-acolo porneşte tăria ta de-a te reface. Probabil că El a vrut ca eu să mai rămân pe-aici, poate pentru a le da şi altora tăria asta şi să le vorbesc despre puterea credinţei, despre iubire şi despre iertare. Doamne ajută!", a mai spus Bianca Brad.

