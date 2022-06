Bergodi, noi declaraţii despre momentul în care l-a dat pe Becali afară din vestiar

"Patronul a coborât de jos în vestiar. A pus presiune şi erau nişte jucători tineri, precum Ionescu sau Onicaş. În 2009, nu s-au făcut investiţii de către domnul Becali, dar am câştigat şase meciuri la rând, am ajuns în grupele Europa League.

În grupe, a pus presiune cu Sheriff. Era 0-0 la pauză. A fost orgoliul domnului Becali şi orgoliul meu de antrenor. Cu domnul Becali am avut o relaţie bună, nu s-a băgat la echipă, cu jucătorii. Erau mulţi tineri. Acest episod a fost un regret mare. Eu nu am făcut ceva de rău, m-am comportat cu respect.

I-am spus pe un ton amiabil, să iasă din vestiar. Era pauză, jucătorii se odihneau. Trebuia să vorbesc eu, pentru a încerca să facem mai bine. Era primul meci din Europa. După aceea, mi-a părut rău că m-a dat afară, dar nu regret nimic. Am coloană vertebrală, nu am făcut nimic rău. Eu sunt profesionist şi nu am nicio problemă. Relaţia dintre noi a fost una foarte bună", a spus Bergodi, conform AS.

Cum a fost prima întâlnire a lui Alex Chipciu cu Gigi Becali

"Prima întâlnire cu Gigi Becali a fost la Palat, când am semnat contractul. Eram emoţionat. Ţin minte că tata n-a vrut să intre. Era emoţionat şi el! Aveam un antrenor cu personalitate, îl aveam pe MM care avea personalitate. Probabil că toţi trei luau deciziile", a spus Alexandru Chipciu, potrivit Antena Sport.

Se implica Becali la echipă? Ce spune Adi Popa

”Sincer, probabil că și pe vremea mea era telecomanda, funcționa telecomanda, dar eu, ca jucător, nu am simțit asta. Și în mandatul domnului Reghecampf, dar și la Mirel Rădoi și la Costel Gâlcă.

Mai mult ca sigur a fost, că s-a și demonstrat, dar nu se făcea lotul de cantonament, programul de pregătire, cum am prins eu ultima dată. Nu mă refer la mandatele lui Toni, Andone și cine a mai fost, pentru că nu știu cum s-au descurcat.

Dar, când am fost eu ultima oară, cu Vintilă antrenor, se făcea totul, de la programul de cantonament, lotul, primul 11, schimbările și alte n chestii. Doar la mâncare nu intervenea, pentru că au un bucătar senzațional”, a dezvăluit Popa, la Digi Sport.

Valentin Gheorghe a plecat de la FCSB

"Am ales că este un campionat important, mult mai puternic ca cel al României. Mi-a spus impresarul cu care lucrez de echipă, dar am și căutat puțin. Sincer nu mă așteptam să prind un transfer în vara aceasta.

Nu pot spun eu dacă meritam să joc mai mult (n.r. la FCSB). Am ajutat echipa cât am putut, că de aceea am semnat acolo. Le doresc să fie campioni, pentru că nu au mai câștigat de multă vreme. Sunt foarte mulți jucători de valoare acolo, dar eu sper ca Florinel (n.r. Florinel Coman) să fie arma secretă, pentru că a lipsit foarte mult" a spus Valentin Gheorghe, la plecarea în Turcia.

"A fost foarte rapid și pentru mine. S-au înțeles foarte repede cluburile, am fost și eu de acord și am decis să merg acolo. Când au vorbit cu mine cei de acolo, FCSB știa deja de oferta de acolo. Nu, chiar nu a fost partea financiară pe primul plan. Așa a fost situația, mi-am dorit să joc mai mult, Turcia e un campionat important și mi-am dorit să fac acest pas.

Chiar am vorbit cu băieții de acolo (n.r. Denis Alibec, Olimpiu Moruțan, Alexandru Cicâldău evoluează în Turcia). Mă știu și cu Denis, am fost colegi la Astra. Mi-au spus că e un campionat puternic, mult mai puternic decât cel din România. Am încredere că voi face o figură frumoasă.

(n.r. dacă i-a fost teamă ca va fi rezervă la FCSB și sezonul viitor) Nu pot să spun chestia asta. Poate intram și dădeam goluri la fiecare meci. Clubul m-a înteles dar mi-am dorit o schimbare, să plec și eu din țară. Eu sunt foarte încrezător, plec foarte motivat și îmi doresc să reușesc.

(n.r. despre salariul din Turcia) Da, este aproape dublu. Am înțeles că cei de aici își doresc să facă o echipă pentru rămânerea în prima ligă. Nici eu nu cunosc foarte multe detalii și vom vedea ce e acolo. Am înțeles că mă cunoșteau cei de acolo și au aflat că sunt cu Florin (n.r. impresarul Florin Vulturar) și prin intermediul lui a venit și oferta", a spus Vali Gheorghe, la Liga Digi Sport.

