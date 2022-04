Bennett îl acuză pe Netanyahu că vrea să rupă coaliția de guvernare din Israel: Asta au făcut susținătorii lui Bibi

Prim-ministrul Naftali Bennett a declarat că Idit Silman, deputat, a fost amenințată de susținătorii liderului opoziției Benjamin Netanyahu și de liderul religios Betzalel Smotrich până când ea „s-a rupt” și a părăsit coaliția de guvernare, miercuri.

„Idit a fost persecutată luni de zile, abuzată verbal de susținătorii lui Bibi și Smotrich la cel mai îngrozitor nivel”, a spus Bennett miercuri seară.

„Mi-a descris amenințările la adresa locului de muncă al soțului ei, Shmulik, și a copiilor ei din Bnei Akiva. S-a rupt până la urmă”, a addăugat Bennett.

Premierul a subliniat că „principalul lucru de care trebuie să ne ocupăm în acest moment este stabilizarea fracțiunii și coaliției”. Bennett a adăugat că toți liderii coaliției sunt interesați să continue actualul guvern.

„Există o oportunitate de a lua ca exemplu acest eveniment, de a învăța din el și de a corecta lacunele care au fost create”, a spus Bennett. „Întregul guvern a fost fondat pe menținerea status quo-ului – și nu pe a face mișcări ascuțite”, a adăugat el, conform JPost.

Israel: Coaliţia prim-ministrului Naftali Bennett pierde majoritatea în parlament

Coaliţia eteroclită a prim-ministrului israelian Naftali Bennett şi-a pierdut miercuri majoritatea în parlament după plecarea surprinzătoare a unei deputate de dreapta, salutată imediat de opoziţie, relatează France Presse.

Plecarea lui Idit Silman, membră a partidului dreptei radicale Yamina al prim-ministrului, lasă coaliţia cu 60 de locuri, doar unul sub pragul majorităţii (61) în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de deputaţi. 'Am încercat calea unităţii. Am lucrat intens pentru această coaliţie, dar din păcate nu pot afecta identitatea evreiască a Israelului', a declarat miercuri Idit Silman, citată într-un comunicat.

Ce prevede acordul de coaliție

Naftali Bennett şi centristul Yair Lapid au format în iunie anul trecut o coaliţie eteroclită susţinută de 61 de deputaţi şi reunind partide de stânga, centru, dreapta, precum şi o formaţiune arabă, o premieră în istoria ţării, pentru a pune capăt celor peste 12 ani consecutivi de conducere a lui Benjamin Netanyahu în fruntea guvernului. Acordul de coaliţie prevede o rotaţie între Bennett şi Lapid în fruntea guvernului şi repartizarea posturilor de miniştri (citește continuarea AICI).

