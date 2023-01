Bayern și Moenchengladbach s-au înțeles. Sommer îl va înlocui pe Manuel Neuer

Ziarul Bild şi postul Sky Sport au indicat că Sommer va trebui să mai treacă doar examenul medical şi apoi va semna cu bavarezii un contract până în 2025.



Conform presei, Sommer va sosi la Munchen miercuri seara, iar Bayern îi va plăti lui Gladbach 8 milioane de euro (8,69 milioane de dolari).



Momentan, niciunul dintre cele două cluburi nu a confirmat sau infirmat informaţia.



Bavarezii caută cu disperare un portar după ce titularul Manuel Neuer a suferit o accidentare la sfârşitul sezonului, în timp ce era la schi, şi nu va mai putea evolua până la finele sezonului.



Campioana din Bundesliga nu îl are decât pe Sven Ulreich ca portar experimentat, şi mai are nevoie de un goalkeeper pe care să se poată baza. Alexandre Nubel, împrumutat la Monaco, nu vrea să revină în ianuarie la clubul bavarez.



Marţi, Borussia Moenchengladbach respinsese o nouă ofertă a campioanei Bayern Munchen pentru portarul Yann Sommer, internaţionalul elveţian de 34 ani. Sommer joacă din 2014 la Gladbach, dar contractul său va expira pe 30 iunie.



Dacă Sommer va pleca până la urmă, Gladbach vrea să-l aducă pe portarul elveţian Jonas Omlin, de la Montpellier, dar care are un preţ piperat.



Bayern reia campania din Bundesliga cu un meci dificil în deplasare cu RB Leipzig, în timp ce Gladbach primeşte duminică replica lui Bayer Leverkusen.



Sommer este portarul titular al naţionalei Elveţiei, una dintre adversarele României în preliminariile EURO 2024, scrie Agerpres.

