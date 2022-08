Bat clopote de nuntă. George Tănase, pregătit pentru ziua cea mare: O voi face cât de curând

George Tănase a cucerit publicul încă de la prima apariție din cadrul emisiunii iUmor și continuă să o facă și până astăzi, când poate fi urmărit pe micile ecrane de luni până vineri, la ”Dimineața cu noi”, de pe Kanal D. Chiar dacă actorul era obișnuit cu televiziunea, acesta spune că noua experiență este cu totul diferită, față de ceea ce a trăit până în prezent. Mai mult, emisiunea matinală nu a produs schimbări doar pe plan profesional, ci și sentimental, George Tănase fiind nevoit să ”sacrifice” anumite momente prețioase, pe care obișnuia să le facă cu partenera sa dimineața. Relația celor doi nu a fost însă deloc afectată din cauza acestor locruri, ba chiar prezentatorul spune că bat clopotele de nuntă.

SPECTACOLA: Te vedem de ceva vreme la matinalul de pe Kanal D, dar știu că televiziunea nu îți este străină, pentru ca înainte de aceasta emisiune ai mai avut diverse proiecte în acest domeniu. Totuși, există diferențe între ceea ce faci în prezent și ce ai făcut până acum? Te-ai adaptat repede?

George Tănase: Emisiunea Live este total diferită față de ceea ce am făcut până acum. Este o școală nouă, cu reguli noi, cu lucruri interesante dar grele, cu experiențe inedite și cu momente unice. Ceea ce se întâmplă în cadrul matinalului "Dimineața cu noi" este total diferit, nou. Odată ce ajunge în Live o greșeală nu se mai poate șterge. O glumă bună, însă, rămâne în mintea sutelor de mii de telespectatori. Este o altfel de experiență pe care încă nu reușesc să o descriu, pentru că sunt în plin proces de evoluție.

SPECTACOLA: Ai o carieră care solicită extrem de mult timp. De viața de cuplu când te mai ocupi? Ce activități obișnuiești să faci cu partenera ta, atunci când sunteți doar voi doi?

George Tănase: De când am început matinalul, într-adevăr, nu am mai dedicat același timp relației de cuplu, dar partenera mea a înțeles acest lucru și m-a susținut foarte mult și îi mulțumesc din toată inima. Este dificil ce trăiește partenera unui artist din punctul meu de vedere. Dar reușesc să îmi gestionez timpul, pentru mine este foarte important să am liniște acasă pentru a avea liniște și în mediul profesional.

De regulă, obișnuim să ne uităm la filme, să călătorim când avem timp. Suntem pasionați de călătoritul de tip circuit, să vedem cât mai multe locuri în timpul scurt pe care îl avem pentru vacanțe. Ne place să încercăm mâncăruri noi, în general să trăim experiențe pe care să ni le amintim cu drag.

SPECTACOLA: Acum, de când prezinți matinalul, tu te trezești foarte dimineață. Partenera ta s-a adaptat cu această schimbare? Obișnuiați să faceti dimineața lucruri împreună la care a trebuit să renunțați?

George Tănase: Partenera mea lucrează și ea dimineață, se trezește cu o oră mai târziu decât mă trezesc eu. Da, ne lipsesc mult diminețile în care ne savuram cafeaua împreună. Aveam un ritual împreună, ne trezeam în liniște, unul pregătea cafeaua, celălalt omleta. Mâncam împreună apoi savuram cafeau și povesteam lucruri ce ni s-au întâmplat în ultimele zile. Ne mai uitam pe rețelele sociale și comentăm una, alta. Ne cam lipsește acest ritual de cuplu, dar recuperăm în weekend și parcă ne bucurăm mai tare de aceste momente ale noastre.

SPECTACOLA: Dar clopotele de nuntă când se aud? Știu ca aveți o relație destul de avansată.

George Tănase: Clopotele bat de mult și se vor auzi curând. Cum am spus, nu sunt suficient de responsabil ca să mă ocup sa organizez acest eveniment. (n.r zâmbește) Emoțional vorbind, sunt pregătit de mulți ani și îmi doresc foarte mult să fac pasul cel mare, dar nu am reușit să distribui suficientă energie și atenție ca să fac pașii necesari în direcția asta. Dar sunt sigur că o voi face cât de curând.

Citeşte interviul complet pe Spectacola

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News