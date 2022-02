Barna și Cioloș, la cuțite. Darău aruncă în aer Secretariatul General al partidului

În ultimele postări de pe pagina sa de Facebook, Irineu Darău, senator USR și fost candidat la președinția partidului, a vorbit despre problemele din interiorul formațiunii politice pe care o reprezintă. Inițial, într-o postare transmisă duminică, acesta a aruncat o parte din vină pe secretariatul general al partidului:

„(...) Cât despre Secretariatul General, consider că actuala conducere a acestei structuri este direct responsabilă moral pentru haosul din toate alegerile interne din ultimul an, iar acest lucru nu poate rămâne fără consecințe. Niște oameni trebuie să plece și în primul rând Secretarul General nu se poate ține de scaun. În plus, după fuziune și alegerile pentru președinție, în SG s-a ajuns la un blocaj contraproductiv pentru toată lumea, blocaj care afectează membrii și filialele. Tot președintele și Biroul Național sunt datori să găsească o soluție, în spiritul Statutului”, a scris, în primă fază, Irineu Darău.

Cine este secretarul general al USR

Conform Linkedin, George Marussi este secretarul general al USR. Din CV-ul acestuia, reiese faptul că a absolvit Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie, a lucrat la Baker Hughes International, iar în legislatura 2016-2020 a fost senator din partea USR. Totodată, conform Politoscop, primul său job a fost de inginer la Petrostar, după care, la scurt timp, a intrat în firma austriacă din domeniul petrolului menționată mai sus, unde a avut o ascensiune care a trecut de granițele României.

Luni, Irineu Darău a postat un nou text, tot pe Facebook, în care, din nou, aduce acuzații secretariatului general al partidului, implicit lui George Marussi, cel care conform Linkedin este secretarul general al USR:

„(...) Fiecare rând de alegeri interne, indiferent de nivel, se termină cu scandal și cu dubii serioase - ceea ce demonstrează că nu avem un sistem robust nici pentru desfășurarea alegerilor, nici pentru gestiunea bazei de date cu membri și cotizații (iar aici conducerea Secretariatului General nu are nicio scuză)“, a scris, azi, Irineu Darău.

Senatorul USR aduce și detalii despre tensiunile dintre cele două tabere din USR și, chiar dacă denumirea oficială a formațiunii este USR, Irineu Darău scrie în postări USR PLUS:

„Așa cum spuneam și ieri, regret că în USR PLUS s-a ajuns din nou la o stare de conflict fierbinte între cei care țin azi frâiele partidului. Orice conflict însă poate fi o oportunitate, iar cei aleși acolo - indiferent de taberele interne - sunt obligați să găsească urgent soluții la problemele reale ale membrilor, ale filialelor și ale partidului. Fiindcă toate aceste probleme nerezolvate se repercutează fix asupra celor datorită cărora existăm: electoratul nostru și cetățenii, în general. Restul e perdea de fum și nu ajută pe nimeni dacă și din această criză se iese fără soluții agreate, cu plan de implementare și cu rezultate asumate - mai ales că aproximativ aceiași oameni conduc partidul fuzionat (respectiv USR și PLUS înainte de fuziune) de peste 4 ani. Așadar, nu avem la cine altcineva să ne uităm pentru responsabilitate și pentru explicații.

Au trecut deja peste 4 luni de la alegerile interne naționale. Orice conducere nouă are nevoie de un minim timp să arate ce poate. A trecut criza politică din septembrie-noiembrie, au trecut Sărbătorile, dar încă nu văd rezultate notabile ale noii conduceri. Cu atât mai absurd mi se pare conflictul deschis actual și cred că, înainte de noi lupte de putere, prioritar ar fi să vedem o schimbare concretă în bine, oricât de mică. Încă de la europarlamentare, de aproape 3 ani, partidul este pe o pantă descendentă. Nu putem să fim ținuți la 10%-12%, pentru ca unii puțini să aibă toată puterea și să o exercite fără vreo legătură cu ideea de performanță. Așa ceva nu are nicio legătură cu salvarea României și poate compromite o întreagă generație.“, mai scrie Irineu Darău.

Problemele din USR

„Apropo de problemele care ne ard și care ar trebui să îi facă pe liderii centrali să nu doarmă noaptea, enumăr câteva incontestabile:

- Ne lipsește o structură solidă, eficientă și agilă de sprijin pentru aleșii locali - oamenii cei mai importanți pe care îi avem, pentru imaginea partidului și pentru comunitățile locale.

- Nu avem o politică de resursă umane, cu structurile aferente care să o implementeze, care să urmărească traseul membrilor, să identifice cauzele motivării și respectiv demotivării lor, să implementeze procese interne și să ofere căi de carieră pentru membri.

- După multiplele defecțiuni sistemice probate în ultimii ani, nu avem încă un plan pentru o reformă profundă a statutului și a regulamentelor, împreună cu o instituție-gardian independentă care să asigure respectarea lor în practică. (...)

- În afară de campaniile electorale, nu am mai avut nicio acțiune de stradă cu impact național, care să ne reconecteze cu cetățenii și să remotiveze membrii

- După 5 ani buni pe care i-am petrecut aproape în totalitate în opoziție, nu avem încă un Guvern din umbră - instrument absolut necesar pentru orice partid de opoziție

- Atât pentru delegați cât și pentru structurile interne, încă avem un sistem de vot de tip "câștigătorul ia totul", sistem care antagonizează concurenții și care duce de cele mai multe ori la nereprezentarea unei jumătăți din filiale sau partid. Este urgent să introducem un sistem de vot proporțional la toate nivelurile, lucru pentru care nici nu e nevoie de o schimbare a Statutului, ci doar de o schimbare minoră a unui regulament în Comitetul Politic. Ba mai mult, am strâns enorm de multe semnături pentru un referendum intern în acest sens, dar de peste 3 luni el nu este declanșat de către BN, în ciuda prevederilor statutare.

USR PLUS nu este și nu va fi perfect. Dar astăzi suntem mult prea departe de ceea ce putem fi. Trebuie să ne învățăm lecțiile. De ani de zile clamez nevoia unei reforme profunde în USR PLUS care să asigure ireversibil schimbarea macazului înspre direcția bună. Cu o scenă politică pe care mai dansează partide vechi și un partid nou extremist, USR PLUS este obligat să fie ceea ce a promis de la început: partidul reformator și cu oameni onești, capabil să guverneze România astfel încât românii să mai aibă motive să rămână în țară și să poată spera la un trai decent aici. Nu suntem acolo și mai e puțin până în 2024. Dincolo de orice altceva, reconectarea cu oamenii și pregătirea pentru 2024 trebuie să fie obiectivele centrale. Dezvoltarea capacității de a guverna ar trebui să fie prioritatea zero a tuturor.

Deci am un singur mesaj pentru liderii centrali: treziți-vă! Avem nevoie de o conducere responsabilă, care să își asume în sfârșit greșelile de până acum și care să agreeze fără întârziere soluțiile ce vor schimba în bine trend-ul USR PLUS. Altfel, degeaba sunteți acolo "sus".“, a scris Darău, azi, pe Facebook.

Senatorul USR cerea, ieri, reforme clare în partid și spunea că mare parte din propunerile sale se reăgsesc în programul lui Dacian Cioloș

„Nu înțeleg și regret că e atât de mult "scandal" în USR PLUS plecând de la o simplă viziune pentru partid. Este chiar benefic să avem viziuni concurente și să le dezbatem civilizat, dincolo de umori personale și cu cât mai puține atacuri la persoană. Nu mă voi exprima acum pe forma disputei (deși cred că se pune greșit problema atât prin "cartea" demisia președintelui, cât și prin atitudinea agresivă a echipei Barna-Ghinea-Drulă). Voi reveni mâine despre cum văd problemele politice fundamentale ale USR PLUS și care sunt câteva soluții de ieșire dintr-o situație aparent imposibilă.

Astăzi însă, așa cum am promis, vreau să mă exprim asumat pe marginea programului președintelui. În această postare voi fi puțin mai tehnic, fiindcă soluțiile sistemice pentru partid nu pot fi discutate altfel. În primul rând, e important că toți membrii pot analiza acest program, propunerea lui fiind o obligație statutară pentru președinte. Sunt dator să analizez acest program prin prisma celor 10 reforme pe care le-am propus pentru USR PLUS și pe care Dacian Cioloş le-a acceptat in corpore în turul II al alegerilor interne. Nu am susținut niciunul dintre ceilalți candidați în acele alegeri și cel mai ușor acum mi-ar fi să nu mă poziționez. Dar știu că acei 3300 de membri care m-au votat în primul tur trebuie reprezentați permanent.

Deci trebuie să o spun: 60%-70% dintre propunerile mele de atunci se regăsesc, măcar aproximativ, în programul propus de Dacian Cioloș. Cred că, atât pe acele reforme cât și pe alte propuneri, programul său trebuie îmbunătățit acum sau ulterior cu detalii despre operaționalizare, cu metrici și asumări de rezultate, cu instituții care să asigure implementarea unor mecanisme. Per total, majoritatea punctelor din programul președintelui mi se par de bun-simț, reformatoare și greu de contrazis. Sunt însă și puncte lipsă la care țin foarte mult, alături de nuanțe care trebuie clarificate. Le detaliez mai jos și le voi transmite către președinte.

1) Adăugarea unei acțiuni la capitolul 1.3. Pregătirea de guvernare:

-- Sprijin concret și imediat pentru aleșii locali, printr-un call-center unic la nivel național și o echipă centrală consistentă care să îi ajute în obținerea performanței și rezultatelor benefice pentru comunitățile locale

2) Adăugarea a două acțiuni la capitolul 2.3. Comisie pentru alegeri interne:

- Definirea unui proces clar și implementarea fără opreliști a fiecărui referendum pentru care membrii strâng numărul necesari de semnături.

- Calendare și procese electorale stabilite încă din 2022 pentru toate alegerile interne din 2023-2024: președinția partidului, Biroul Național, desemnarea candidatului la președinția României, desemnarea candidaților la celelalte funcții publice

3) Adăugarea a trei acțiuni la capitolul 2.5 Modificarea Statutului partidului:

- Definirea și înființarea unei comisii de egalitate de șanse

- Definirea și înființarea unui board etic permanent și independent care să vegheze la respectarea Statutului și la evoluția lui, respectiv la neîndepărtarea partidului de un set asumat de valori

- Dezbaterea și aprobarea regulamentelor care astăzi lipsesc și care sunt necesare pentru ca Statutul să poată fi aplicat previzibil și unitar

4) Legat de prezența și acțiunea non-membrilor în instituții ale partidului, am identificat 2 capitole complet separate, față de care am opinii diferite. Sunt perfect de acord că în comisia pentru alegeri interne avem nevoie și de observatori și experți independenți, cu putere de decizie și/sau de acțiune (la fel și într-un board etic, pe care l-am propus și mai sus și mai demult). Însă în ceea ce privește guvernul din umbră și politicile publice, cred că nu e acceptabil ca non-membrii să aibă mai mult decât un rol consultativ. Până la urmă, ne dorim democrație și aceasta înseamnă decizie a membrilor (directă, sau prin reprezentare/delegare). Așadar, mi se par chiar de bun augur propunerile și evaluările din exterior, dar deciziile cu caracter imperativ nu pot fi luate în afara partidului. Iar din Guvernul din umbră ar trebui să facă parte doar membri, fiindcă ne dorim totuși să dezvoltăm resursa umană internă pentru a fi capabilă de o guvernare pragmatică și performantă. Trebuie să recunoaștem însă că nici noul Departament de Politici Publice nu respectă nici democrația nici spiritul Statutului: această jucărie a cuiva a fost creată și adăugată Secretariatului General și a fost înființată de către Biroul Național, dându-i-se roluri extinse și eludându-se forurile care au de fapt atribuții legate de deciziile despre guvernare și politici publice: Comitetul Politic, Congresul și parlamentarii. Pe scurt, avem nevoie ca de aer de mecanisme prin care să ne consultăm permanent cu societatea civilă și să ne luăm feedback tot de acolo, dar deciziile politice nu pot fi luate altundeva decât în partid. Cred că acest aspect trebuie clarificat dincolo de orice dubiu în programul președintelui (...)“, scria, ieri, Irineu Darău.

