Banksy a ajuns în Ucraina. Un graffiti a apărut pe un zid al unei clădiri bombardate

Renumitul artist de graffiti Banksy și-a dezvăluit cea mai recentă lucrare pe o clădire devastată de bombardamente în Ucraina. Banksy a postat o poză pe Instagram cu opera de artă, o gimnastă făcând un exercițiu cu mâinile sprijinite în mijlocul molozului, în Borodyanka. Picturile murale observate în și în jurul capitalei Ucrainei Kiev au dus la speculații că artistul anonim ar lucra în țara devastată de război.

O altă lucrare, care nu este susținută oficial, înfățișează un bărbat care seamănă cu Vladimir Putin fiind învins la judo de un copil.

Artistul de graffiti a postat trei imagini cu pictura murală a gimnastei făcută pe epava lăsată de bombardamentele rusești, cu o legendă care spune doar „Borodyanka, Ucraina”. Borodyanka a fost unul dintre locurile cele mai grav afectate de bombardamentul Rusiei asupra Ucrainei, imediat după invazia din 24 februarie. Soldații ruși au ocupat orașul, situat la aproximativ 48 km nord-vest de capitala Ucrainei Kiev, timp de săptămâni la rând în faza inițială a războiului, înainte ca în cele din urmă să fie eliberat de Ucraina în aprilie.

British artist Banksy has made public a photo of graffiti on the ruins of a house in Borodianka. Photos have been posted on Instagram. This is his first post in 2022. ???? pic.twitter.com/qWF3m5QQHE

O a doua piesă din Borodyanka, care nu a fost confirmată de Banksy, înfățișează un bărbat care seamănă cu Vladimir Putin fiind pus la pământ în timpul unui meci de judo cu un băiat. Președintele rus are o centură neagră de judo și este un admirator remarcat al artelor marțiale.

După ce orașul a fost recucerit, editorul internațional al BBC News Jeremy Bowen, un veteran corespondent de război, a declarat că distrugerea provocată de bombardamentul rusesc la Borodynaka a fost cea mai gravă pe care o văzuse în Ucraina la acea vreme.

Mai mulți martori au spus că trupele ruse au oprit încercările de a scoate supraviețuitorii din clădirile distruse, amenințăndu-i pe cei care voiau să facă acest lucru cu arma.

A treia operă de artă care pare să fie pictată de Banksy arată o gimnastă ritmică, purtând o orteză pentru gât, cântând cu o panglică deasupra unei găuri deschise în lateralul unei clădiri din Irpin.

Yesterday morning residents of Borodyanka town in Kyiv region, which was de-occupied in April, found these beautiful pieces of art on the wall of a destroyed building and concrete blocks.

Some even think Banksy secretly visited the town. pic.twitter.com/HLnhBN958W