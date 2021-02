Băneasa Shopping City reduce chiriile pentru a păstra gradul de ocupare de 100%

Conducerea mallului din nordul Capitalei vrea să păstreze toate spaţiile mallului ocupate cu chiriaşi şi ajustează chiria în funcţie de evoluţia vânzărilor, astfel încât magazinele să poată rămâne funcţionale.

„Închiderea centrelor comerciale şi blocajul din perioada stării de urgenţă au cauzat o scădere drastică a vânzărilor, plasând retailul printre cele mai afectate sectoare economice. Am ştiut că o perioadă dificilă nu poate fi depăşită decât împreună, aşa că am încercat să ne ridicăm la nivelul provocărilor anului 2020 oferind un sprijin real magazinelor noastre. Concret, peste 99% dintre chiriaşii noştri s-au aflat în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea iar noi am decis să ii sprijinim prin scutirea de la plata chiriei pe durata restricţiilor.

De asemenea, după redeschiderea parţială din dată de 15 iunie, am continuat în aceeaşi direcţie, oferindu-le ajutor celor care nu au beneficiat de un cadru legal favorabil reluării activităţii: operatorii de restaurante, cafenele şi cinema“, a explicat Arthur Popa, CEO al Băneasa Shopping City, pentru Ziarul Financiar.