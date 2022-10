BANCUL ZILEI: Bulă, după ce a fost la onomastică

A doua zi, nu putea să țină ochii deschiși dar merge la muncă.

Șeful lui când îl vede cum arată îl întreabă:

– Bulă, ce ai pățit? Arăți de parcă a dat TIR-ul peste tine!

– Șefule, am petrecut aseară… Am fost la petrecerea unui prieten, și ne-am distrat pe cinste. A fost o întreagă nebunie!

– Ia povestește mai în detaliu! spune șeful curios.

– Eram eu, Ion și Paul la petrecere. Am băut până ne-am facut lemn, și la un moment dat ne-am trezit acasă la iubita lui Paul, și cum vorbeam noi acolo, am ajuns să o facem în trei!

La care Bulă este intrerupt de șef:

– În patru, vrei sa zici, nu?

Bulă raspunde ferm:

– Nuuuu! Am făcut-o în trei, că fata a ieșit din casă!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News