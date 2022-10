BANCUL ZILEI: Cele zece porunci

– Fiul meu drag, ajuta-mă, mi-au furat bicicleta. Ce să mă fac?

– Ce să va faceti părinte? Duminică la slujbă trebuie să spuneti cele zece porunci, și când ajungeți la “Nu fura” uitați-vă atent în jur pentru că cel care se va ascunde este hoțul.

După slujbă, popa merge la polițai.

– Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule, mi-am găsit bicicleta.

– S-a întamplat precum v-am spus eu?

– Aproape… Am început să enumar poruncile și cțnd am ajuns la “Nu preacurvi” mi-am adus aminte imediat unde am lăsat-o.

