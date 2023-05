BANCUL ZILEI: Adevărul spus în fața soției

Bărbatul vrând, nevrând se duce. Acolo dă de o tipă super frumoasă, care culmea, îi dă semne că îl place. Atunci bărbatul intră în vorbă cu ea și află ca e și disponibilă. I se urca hormonii la cap, uită de nevastă, merge la tipă acasă, se simt bine aproape până dimineața, cand își aduce aminte:

- Vai de mine! O să ma omoare nevastă-mea! De fapt plecasem să-i cumpăr aspirină! Stai că mi-a venit o idee! Ai niște pudră de talc?

Se da bine pe mâini și pleacă acasă. Normal, acasă nevasta sare cu gura de cum intră pe ușa:

- Pe unde ai umblat nesimtitule? Eu mor aici de migrene și tu umbli aiurea toată noaptea. Unde ai fost?

- Am agățat o tipa la farmacie, am fost la ea și am făcut dragoste pană acum...

- Da, da, unde se ascundea Casanova!...pufnește ea plină de dispreț. Ia arată-mi mâinile!

Barbatul le arata, la care ea, satisfăcută:

- Precum mă așteptam. Iar ai fost la popice!!

