Băiețelul lui Tily Niculae, probleme după COVID: Din păcate, așa va fi toată viața

"Din păcate, așa va fi toată viața"

"Sofia este terminată că este foarte cald afară și copiii nu ies și în mintea ei, evident, (…) nu iese afară pe cât de mult și-ar dori, din păcate. Pe Radu îl alerg, am început tratamentul cu suplimente pentru a-i reface flora bacteriană după infecția cu COVID-19 și pentru a-i ameliora simptomatologia sindromului intestinului permeabil pe care îl are și inflamatoriu.

Este pe lactate vegetale, dacă le poți spune așa, pentru că am aflat despre acea intoleranță la lactoză, care este genetică. Din păcate, așa va fi toată viața. Ce să zic, el e bine, maică-sa este… Am un program foarte încărcat, este o perioadă puțin mai dificilă, la modul că nu era suficient că e mic, dar gătesc ca o disperată. Cred că cine se uită la story-ul meu zice că sunt ușor psihopata.

Departe de mine să îmi doresc să gătesc ca nebuna, zilnic, dar sunt obligată și forțată de împrejurări. Am o perioadă între 3 și 6 luni, mai vedem după analize, eu sper să rămânem la 3 (râde), ca să pot să îi dau aceeași mâncare și a doua zi", a spus Tily Niculae pentru viva.ro.

"Mă disperă sharing-ul din parcuri"

"Sunt foarte mulți copii care, din păcate, acuză dureri de burtică - vorbesc de vârsta de la grădiniță, când ei deja se pot exprima. Mamele se gândesc că a fost un context în care ori au mâncat prea mult, ori nu au digerat prea bine mâncarea, dar nu se duc atât de departe, știi, că ar putea să fie ceva genetic, ca intoleranța. Și mai sunt mamele cu alergii. Radu nu are, dar am vrut să susțin cauza asta, pentru că mă disperă sharing-ul din parcuri, între copii.

Copiii mănâncă și nimeni nu întreabă și li se oferă… Sunt persoane care își pun viața în pericol. Ei sunt prea mici ca să zică: „Hei, știi ceva? Eu am alergie la aia, aia, aia…”, a mai spus tily Niculae.

Tily, probleme de sănătate din cauza norovirusului

De curând, Tily Niculae a trecut prin momente dificile, după ce a fost infectată cu norovirus și a mers la spital din cauza simptomelor de nesuportat. Vedeta a povestit care au fost simptomele resimțite în urma infectării cu noul virus, care a apărut inițial la Râșnov, județul Brașov.

Norovirusul provoacă o gastroenterocolită severă, iar Tily Niculae s-a simțit foarte rău, având stări de vomă, dureri abdominale și alte simptome. Mai mult, actrița a povestit și că virusul se transmite pe cale virală, din cauza unei igiene precare.

"Am ajuns la spital pentru că am vrut eu. Am luat un virus și am făcut o gastroenterită și tratamentul de acasă nu mai funcționa. Am vrut să merg la spital pentru niște perfuzii pentru că nu putea să iau medicamentele prescrie. Ca să nu fie mai rău, m-am dus la spital pentru perfuzii ca să mă pună pe picioare. Gastroenterita presupune episoade de vomă, moleșeală, dureri de stomac, asta presupune, dar odată declanșate episoadele de vomă, tu nu știi dacă ai două, trei, zece sau douăzeci. Nu a fost cazul, dar tocmai de aia m-am dus pentru perfuzii.

Este virală, am înțeles din spusele oamenilor din comunitatea mea că este epidemie de un nou virus, norovirus. Îl poți da mai departe, da, bine, e 50-50 pentru că tu îl contactezi viral, dar, de exemplu, în momentul când e să-l dai mai departe, îl dai printr-o igienă precară. De exemplu, dacă ai avut un episod de vomă, nu te-ai spălat corespunzător pe mâini și după aia pui mâna pe altcineva sau pe un aliment pe care-l împarți cu altcineva", a declarat Tily Niculae la Antena Stars.