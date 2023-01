Băiețel de doar 9 luni, diagnosticat cu leucemie. Darius are nevoie de ajutor pentru a trăi

"Mă numesc Mihai Darius Valentin, am 9 luni și, în data de 03.01.2023, am fost diagnosticat cu LEUCEMIE ACUTĂ LIMFOBLASTICA! Până în această lună, am fost un copilaș normal, vesel și voinic! Sunt un băiețel puternic și îmi doresc să lupt în continuare pentru sănătatea mea! Tratamentul de care am nevoie este de lungă durată și foarte costisitor. De aceea, apelez la voi, prietenii mei, ca să îi ajutați pe mami și tati să îmi ofere tratamentul necesar. Îmi doresc să revin sănătos acasă, sa mă pot bucura de copilăria mea așa cum orice copilaș merită! Pentru că sunteți oameni minunați, puteți să mă ajutați să vin acasă prin contul mamei mele.

Atașez mai jos conturile deschise pe numele meu: titular Dumitru Simona (mama)

Cont PayPal: @Abel25062001

RO27BRDE445SV82515574450 CONTUL LEI

Contul REVOLUT al soțului meu Abel Bichee

Nume Utilizator: @abell25

Nume Benificiar: Abel Mihai

IBAN: LT63 3250 0578 4329 9186

IBAN BRD: RO49 BRDE 410S V097 4830 4100

Contul meu de Revolut: @simona6bi9

Nr tel: 0728512067 (tatăl)

Nr. tel: 0763972124 (mama)", a scris mama băiețelului pe Facebook.

