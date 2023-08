"Băiețaș, ai mai mult respect, că și pe tine te-a născut o femeie de etnie!" Solistul trupei Luna Amară, mesaj tăios pentru Gheboasă

Blidariu îl sfătuieşte pe Gheboasă să arate mai mult respect pentru femeile de etnie rromă. Iată mesajul pe care artistul l-a adus în spaţiul public:

”Salut.

Având în vedere că în spațiul public virtual au apărut câteva comparații între amenda/amenzile luate de mine pe scenă cu amenda luată de trapperul Gheboasă la Untold, am să exprim câteva opinii, cu voia dumneavoastră.

1. Tot acest ”scandal” este o mică manipulare media menită să distragă atenția de la adevărata problemă, care este festivalul Untold însuși - un festival aflat la al doilea incident cu foc deschis și materiale pirotehnice, un festival care a pus în pericol viața participanților, un festival care ocupă, pentru profit privat, spațiul public, blochează artere de trafic, își bate joc de liniștea copiilor internați în Spitalul de Copii aflat la 200 m și de cea a locuitorilor din vecinătate, un festival (singurul din Cluj) pentru care se fac derogări de la legile locale. Untold e problema, nu Gheboasă.

2. Eu am fost dat jos de pe scenă de organizatori pentru exprimarea unor opinii socio-politice in 2003 și 2004. În 2010, la Sonisphere București, am fost amendat de jandarmerie pentru fraza "dacă doriți, ridicați degetul mijlociu pentru jandarmeria română"; oarecum ironic, eu nu am făcut asta, întrucât eram cu ambele mâini pe trompetă.

Gheboasă a fost amendat pentru înjurături, o practică ce nu și-a găsit susținerea în procesul judiciar niciodată, jandarmeria pierzând toate procesele cu trupele de rap și hip-hop pe care le-a amendat de-a lungul vremii. În acest caz, jandarmeria Cluj nu a fost altceva decât sluga primarului și a organizatorilor prieteni ai acestuia (cine își mai amintește de PDL, știe ce zic). Jandarmeria e problema, nu Gheboasă.

3. Îmi este milă de adolescentele din primele rânduri care urlau versurile alea. Îmi e milă pentru femeile care vor deveni, nu profesional - pentru că stânga românească de canapea ne-a dovedit că poți fi și femeie de carieră, și să dai din buci pe Romeo Fantastik - ci în relație cu bărbații întâlniți, relație în care vor accepta cu ușurință abuzul verbal normalizat acum prin aceste piese. Lipsa de educație, lipsa educației sexuale, o societate patriarhală și misogină - astea sunt problema, nu Gheboasă.

4. În final, un mesaj pentru Gheboasă: băiețaș, acu, că ți-a pus dumniezo mâna-n cap cu scandalul ăsta, poate încerci să-ți amintești că dintr-o "p**dă de țigancă" ai ieșit și tu și poate încerci să ai mai mult respect pentru femei, în general, pentru cele din etnia ta în primul rând; că sunt discriminate destul, nu crezi?... Nu te poate amenda nimeni pentru că îți spui cum vrei să-ți spui, rrom sau țigan, dar în ceea ce privește sexismul, aici tu ești problema.

Pace la toată lumea!

P.S. Dacă vreți să auziți opinii sociale exprimate fără înjurături, diseară ne găsiți la Quantic, București”.

