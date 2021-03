Badea, după ce copilul său a fost blestemat: Acest gen de mesaje este frecvent de când s-au inventat băsiştii și hashtagiștii

"Acest gen de mesaje eu le primesc zilnic, în număr mare. Vi l-am arătat pe ăsta de astăzi pe care l-a primit "mama lu' copil". Acest gen de mesaje este frecvent de când s-au inventat băsiştii, apoi hashtagiștii. Primesc mesaje destul de oribile. Să îţi spună cineva despre copilul tău... Are şase ani totuşi. Eu am primit şi multe ameninţări în viaţa asta, dar eu ca eu. Dar pentru copil am primit multe!

Pe vremea cu hashtagiștii, am primit, într-o singură săptămână, în jur de 1000. Înţelegeţi ce spun? O săptămână, în jur de 1000. De la oameni de bine, hashtagiști. Cei mai mulţi cu conturi reale, identificându-se cu poze de la hashtagiști, cu tot ce trebuie. Eu, vă dați seama, m-am dus la miliţie, la instituţiile statului. Ameninţări cu moartea, "ştiu unde stai", "vin, îţi fac îţi dreg ţie, lu nevastă-ta", "vin şi îţi dau în cap". La greu! Şi lu' copil!. "O să îi iau gâtul lui fii-tu". M-am dus şi am făcut plângere penală. M-a mai chemat o dată. Nu s-a mai întâmplat nimic de atunci. Nu s-a găsit niciun domn procuror atât de sensibil, cum a fost acest domn procuror pe care îl susţin. Totuşi, e faptă penală", a spus Mircea Badea, în emisiunea În Gura Presei, de la Antena 3.