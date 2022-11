Azi, în lume. Știrile zilei de 2 noiembrie

Coreea de Sud a lansat trei rachete aer-sol în răspuns la testul cu rachetă nord-coreeană (armata sud-coreeana)

Armata sud-coreeana a anunţat că a lansat miercuri trei rachete aer-sol de precizie în răspuns la testul cu rachetă balistică nord-coreeană care a căzut în apropiere de apele sud-coreene, relatează AFP.



Rachetele au fost lansate în ape" în apropierea liniei de limită nordică, la o distanţă corespunzătoare zonei în care a lovit racheta nord-coreeana", a declarat armata într-un comunicat, adăugând că gestul arată că Seulul va răspunde "sever oricărei provocări".



Coreea de Nord a lansat miercuri cel puţin 10 rachete de diferite tipuri, a declarat armata sud-coreeană la scurt timp după ce a confirmat că o rachetă balistică a căzut pentru prima dată în apropierea apelor sud-coreene.

Israel/Alegeri: Rezultatele arată o creştere a extremismului (premierul palestinian)

Rezultatele alegerilor legislative din Israel arată o "creştere a extremismului şi a rasismului" în societatea israeliană, a reacţionat miercuri premierul palestinian Mohammed Shtayyeh, după publicarea de sondaje care indică un avans în voturile "extremei drepte", relatează AFP.



"Avansul partidelor religioase de extrema dreaptă în alegerile israeliene...indică o creştere a extremismului şi a rasismului în societatea israeliană şi de care poporul nostru suferă de ani de zile", a spus Mohammed Shtayyeh într-un comunicat difuzat la Ramallah.



Partidul Likud, al fostului premier israelian Benjamin Netanyahu s-a clasat marţi în fruntea alegerilor legislative, al cincilea scrutin în mai puţin de patru ani, fiind în pragul obţinerii unei majorităţi cu aliaţii săi din partide religioase şi de extrema dreaptă pentru a forma un guvern, potrivit sondajelor efectuate la ieşirea de la urne.



"Suntem aproape de o mare victorie", a declarat miercuri fostul premier israelian Benjamin Netanyahu, după alegerile legislative care au plasat partidul său, Likud, şi aliaţii săi religioşi şi de extrema dreaptă pe calea întrunirii unei majorităţi.

"Suntem aproape de o mare victorie", a declarat miercuri fostul premier israelian Benjamin Netanyahu, după alegerile legislative care au plasat partidul său, Likud, şi aliaţii săi religioşi şi de extrema-dreapta pe calea întrunirii unei majorităţi, relatează AFP.



"Am experienţa, am făcut alegeri, trebuie să aşteptăm rezultatele finale, dar drumul nostru, cel al Likudului, s-a dovedit a fi cel corect, suntem aproape de o mare victorie", s-a adresat Netanyahu susţinătorilor său care s-au adunat la Ierusalim.



"Nu ştim încă rezultatele, dar dacă rezultatele sunt ca cele ale sondajelor din aceasta seară, voi forma un guvern naţional pentru toţi cetăţenii Israelului", a adăugat Netanyahu, care are cea mai îndelungată experienţă ca prim-ministru din istoria ţării.



Judecat pentru corupţie într-o serie de cazuri, un subiect pe care nu l-a abordat în discursul său de miercuri dimineaţa, Netanyahu a pierdut anul trecut puterea în favoarea unei coaliţii conduse acum de centristul Yair Lapid.



"Trebuie să aşteptăm rezultatele finale", pentru că "nimic nu este decis" la alegerile legislative israeliene, a declarat, la rândul său, prim-ministrul în exerciţiu Yair Lapid.



Proiecţiile canalelor israeliene plasează Likud-ul pe primul loc la alegerile legislative cu aproximativ 30 de locuri, înaintea partidului Yesh Atid al lui Lapid, cu aproximativ 24 de locuri, notează Agerpres.

