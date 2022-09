Azi, în lume. Știrile zilei - 25 septembrie

ONU: Ministrul rus de externe Lavrov promite protecţie deplină pentru orice teritoriu anexat de Rusia

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat, la New York, că regiunile din Ucraina în care au loc referendumuri vor fi sub protecţia deplină a Rusiei dacă vor fi anexate de Moscova, informează duminică Reuters.



Ministrul rus de externe, adresându-se Adunării Generale a ONU şi presei mondiale, a încercat să justifice invazia în Ucraina începută în februarie, repetând afirmaţiile false ale Moscovei conform cărora guvernul ales de la Kiev a fost instalat în mod ilegitim, este plin de neo-nazişti, iar în estul ţării vorbitorii de limbă rusă sunt oprimaţi.

Rusia a lansat vineri referendumuri în patru regiuni din estul Ucrainei (Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie), cu scopul de a anexa aceste teritorii luate cu forţa.



"În urma acelor referendumuri, Rusia va respecta, desigur, exprimarea voinţei acelor oameni care de mulţi ani suferă de pe urma abuzurilor regimului neo-nazist" a declarat Lavrov în cadrul unei conferinţe de presă, după intervenţia avută în cadrul Adunării Generale.



Întrebat dacă Rusia ar avea motive să folosească arme nucleare pentru a apăra regiunile anexate ale Ucrainei, Serghei Lavrov a spus că teritoriul rusesc, inclusiv cel care "va urma să fie consfinţit" în Constituţie în viitor,"este sub protecţia deplină a statului"."Toate legile, doctrinele, conceptele şi strategiile Federaţiei Ruse se aplică pe întreg teritoriul său", a spus ministrul rus de externe, referindu-se în mod specific la doctrina Rusiei privind utilizarea armelor nucleare.



Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat sâmbătă că afirmaţiile lui Lavrov şi cea anterioară a preşedintelui Putin - despre faptul că este serios cu privire la utilizarea armelor nucleare -, sunt "iresponsabile" şi absolut inacceptabil".

"Ucraina nu va ceda. Facem apel la toate puterile nucleare să vorbească acum şi să transmită clar Rusiei că o astfel de retorică pune lumea în pericol şi nu va fi tolerată", a scris Kuleba pe Twitter.

25 septembrie - Ziua mondială a farmacistului, a râurilor şi a visului

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii 'Winnie-the-Pooh': '- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi. Ziua mondială a farmacistului Ziua Mondială a Farmacistului, marcată anual pe data de 25 Septembrie, este un minunat prilej să-i sărbătorim pe aceşti profesionişti din domeniul sănătăţii şi de a le mulţumi pentru implicarea lor în asigurarea sănătăţii pacienţilor.

#World PharmacistsDay a apărut la iniţiativa Federaţiei Farmaceutice Internaţionale (FIP), consiliul acestei organizaţii votând pentru instituirea unei astfel de zile la sfârşitul anilor 2000, în timpul unei conferinţe organizate la Istanbul, în Turcia.

În fiecare an, organizaţia anunţă o temă diferită, astfel încât asociaţiile şi persoanele care activează în industria farmaceutică să poată organiza campanii naţionale sau proiecte locale pentru a evidenţia activitatea pe care o desfăşoară în scopul îmbunătăţirii sănătăţii oamenilor din întreaga lume. Sărbătorirea acestei zile poate implica susţinerea de prelegeri, organizarea de expoziţii sau a unei zile de activităţi pentru adulţi şi copii pentru a demonstra numeroasele moduri în care farmaciştii şi farmaciile pot ajuta pacienţii.

Pentru 2022, Federaţia Farmaceutică Internaţională (FIP) a ales drept temă pentru această zi: 'Farmacia unită în acţiune pentru o lume mai sănătoasă'.

Ziua mondială a râurilor Marcată anual în a patra duminică din septembrie, Ziua Mondială a Râurilor are drept scop celebrarea căilor navigabile din întreaga lume.

Este o zi care evidenţiază importanţa râurilor, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare şi de a încuraja oamenii să le protejeze, pentru a rămâne curate şi frumoase.

Prima #World Rivers Day a fost celebrată în 2005 şi, de atunci, a câştigat în popularitate, fiind organizate cu această ocazie numeroase evenimente în întreaga lume.

În acelaşi an, Organizaţia Naţiunilor Unite a lansat Deceniul internaţional 'Apă pentru viaţă', o iniţiativă menită să crească gradul de conştientizare a necesităţii de a avea mai multă grijă de apele lumii.

Ziua Mondială a Râurilor a fost lansată alături de această nouă iniţiativă, ca urmare a unei propuneri înaintate de Mark Angelo, un cunoscut susţinător al protecţiei râurilor.

Ziua mondială a visurilor Ziua Mondială a Visurilor, marcată an de an pe 25 septembrie, este o zi dedicată idealurilor fiecăruia dintre noi. #World Dream Day a fost creată cu scopul de a încuraja indivizii şi comunităţile să reflecteze asupra visurilor şi aspiraţiilor lor şi asupra eforturilor de a le transforma în realitate.

Ziua mondială a visurilor este o zi vitală în ceea ce priveşte onorarea rolului pe care visurile îl joacă în viaţa noastră.

Chiar mai important, este o zi în care ne inspirăm unii pe alţii, ajutându-i pe cei dragi, pe colegii noştri şi chiar pe străini să pună în aplicare măsuri pentru a face schimbări pozitive în vieţile lor şi în lumea largă.

#World Dream Day a fost instituită de Ozioma Egwuonwu, expertă în strategie transformaţională la Universitatea Columbia, în 2012, pentru a ne inspira şi a face lumea un loc mai bun.

Numeroase realizări de excepţie ale omenirii au început cu un vis. Astfel au apărut numeroase invenţii cruciale, cântece şi cărţi memorabile. Bineînţeles, există visuri care au avut un impact uriaş în întreaga lume în ceea ce priveşte drepturile civile.

Martin Luther King. Jr. a ţinut unul dintre cele mai faimoase discursuri din toate timpurile, care a început cu cuvintele 'I have a dream'. El a visat la sfârşitul rasismului şi şi-a dedicat viaţa pentru a face din acest vis o realitate, notează Agerpres.

