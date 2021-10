Avocatul Cuculis: Raportul INEC arată că în salonul ATI ars la Piatra Neamț erau 8 paturi în loc de 6

Avocatul Adrian Cuculis a transmis, luni, că raportul INEC în cazul incendiului de la Piatra Neamț scoate la suprafață nepasarea autorităților care nu au mai îngrijit și modernizat spitalul de mai bine de un deceniu.

„Ies la suprafață și detalii clare care arată că deși regulamentul recomandă amplasarea a cel mult 6 paturi în secția de ATI și cu distanțe generoase de până la 2,5 metri între paturi, în salonul 240 se aflau 8 paturi la distanțe mici și care ar fi putut îngreuna evacuarea, în caz de incendiu, lucru care s-a și petrecut”, transmite Cuculis.

Pe 14 noiembrie 2020, zece oameni au murit în urma unui incendiu izbucnit la secţia Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Un medic român, Cătălin Denciu, a fost premiat de OMS deoarece în timpul incendiului şi-a riscat viaţa pentru a salva pacienţi. El a avut arsuri de gradul 2 şi 3 pe circa 80% din suprafaţa corporală şi a primit tratament la o clinică din Bruxelles, transmite Mediafax.

Florin Cîţu anunţă că vor fi acordate ajutoare familiilor victimelor din incendiul de la Constanţa

Premierul Florin Cîţu anunţă că vor fi acordate ajutoare familiilor persoanelor decedate în urma incendiului produs, vineri, la Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa.



Întrebat dacă vor fi acordate ajutoare familiilor victimelor, premierul a răspuns: "Ştiu că şi de la Primăria Constanţa vor fi date ajutoare, şi de la Guvern vor fi date ajutoare, în şedinţa de luni va fi această decizie".



El a adăugat că actualul Guvern are "responsabilitatea de a corecta greşeli" făcute în ultimii 30 de ani.



"Eu spun că acest Guvern are responsabilitatea de a corecta greşeli făcute în ultimii 30 de ani de zile. Am început bine, am început cu reforme, la un moment dat bineînţeles că un partid s-a hotărât să plece, pentru că incompetenţa unui ministru nu a vrut să fie acceptată în acest partid şi a mers mai departe", a mai arătat primul ministru.