Avertisment: Normele EURO 7 vor duce la scumpirea maşinilor

Propusele norme UE de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, vor complica viaţa industriei auto şi vor majora preţurilor noilor maşini, fără a aduce beneficiile asupra mediului pentru care erau menite, a avertizat marţi Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).



Statele membre UE negociază anul acesta propusa legislaţie care va înăspri limitele privind poluanţii care afectează sănătatea, inclusiv oxizii de azot. UE susţine că beneficiile asupra sănătăţii vor depăşi cu mult costurile.



Directorul general al ACEA, Sigrid de Vries, susţine că proiectul de lege este "un prim exemplu" al reglementărilor care vor spori complexitatea şi incertitudinile, în condiţiile în care industria are dificultăţi cu "investiţiile şi deciziile cheie".



În acelaşi timp, reglementările nu vor aduce beneficiile asupra mediului pentru care erau menite", a adăugat de Vries.



Unii producători auto susţin că normele Euro 7 îi vor forţa să investească în tehnologia pentru motoarele pe combustie, când ei deja au alocat zeci de miliarde de euro pentru vehiculele electrice cu emisii zero.

Doar o îmbunătăţire marginală





ACEA susţine că normele Euro 7 vor aduce doar o îmbunătăţire marginală faţă de actualele standarde, în timp ce vor majora în medie preţurile noilor maşini cu 2.000 euro (2.150 dolari), forţând multe persoane să cumpere modele mai vechi poluante în loc de vehicule noi.



Înaintea reuniunii Consiliului European dedicată competitivităţii, ACEA a cerut un sprijin mai mare, inclusiv subvenţii europene, pentru vehiculele electrice.



"Astăzi, producătorii auto din Europa se confruntă cu o provocare asimetrică. Nu mai suntem în fruntea cursei tehnologice", a afirmat Luca de Meo, preşedintele ACEA şi directorul general al Renault.



"În acelaşi timp, în condiţiile în care subvenţiile în UE pentru vehiculele electrice cu emisii zero sunt în declin, observăm sprijinul masiv obţinut de concurenţii noştri din China şi SUA", a adăugat oficialul ACEA.



În 2022, Comisia Europeană şi-a prezentat propunerile cu privire la noile norme de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, care ar urma să intre în vigoare începând din 2025.



Bruxelles ar dori în special ca testele referitoare la emisiile poluante ale vehiculelor să fie mai conforme cu condiţiile reale de trafic şi de asemenea să impună limite cu privire la emisiile de particule provocate de uzura frânelor şi pneurilor, în ideea de a reduce cu 35% emisiile de oxizi de azot ale autoturismelor şi utilitarelor uşoare comparativ cu normele precedente Euro 6.



"În forma actuală, normele de poluare Euro 7 pun în pericol industria auto din întreaga Europă. În acelaşi timp, ele reprezintă un risc pentru locurile de muncă", a avertizat ministrul ceh al Transporturilor, Martin Kupka, scrie Agerpres.

