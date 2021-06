Autostrada viitorului se construiește în Spania. Cimentul, înlocuit de cenușă

Conform Euronews.com, chiar dacă nu arată mai mult decât o simplă autostradă în construcție, proiectul din La Font de la Figuera, din apropierea Valenciei, este cea mai interesantă astfel de șosea din lume.

Datorită unei tehnologii pilot, contractorul spaniol Acciona folosește cenușă de hârtie pentru înlocuirea cimentului care ar intra în mod normal în construcția drumului pentru a îmbunătăți durabilitatea proiectului. „În construcția de drumuri, avem nevoie de cele mai puternice materiale. Și, pentru acest lucru, folosim de obicei ciment”, a transmis managerul de proiect din cadrul Acciona, Juan Jose Cepria Pamplona.

„Această cenușă de hârtie nu arată a ciment, însă îndeplinește toate necesitățile tehnice ale cimentului, fiind în același timp mult mai prietenoasă cu mediul”, a adăugat el. Acciona consideră că utilizarea acestei metode de înlocuire a cimentului va tăia în mod semnificativ emisiile de dioxid de carbon ale companiei.

„Potențialul impact asupra mediului este pur și simplu enorm. Am calculat că putem reduce cu 65%-75% emisiile de CO2 asociate. Și prin «expansiune», am putea economisi până la 18.000 tone de ciment anual”, a adăugat Juan Jose.

Beneficiul nu este doar reducerea emisiilor de carbon. Prin utilizarea hârtiei arse, vorbim de hârtie igienică și pulpă care nu mai pot fi reciclate, astfel că gunoiul care ar putea ajunge în groapa de deșeuri este transformat într-o resursă extrem de folositoare.

Autostrada din La Font de la Figuera este unul dintre cele trei proiecte pilot, însă Juan Jose a spus că Acciona are planuri mari pentru viitor. „Invenția noastră se va extinde și utilizarea va ajunge la nivel național, poate chiar internațional”, a adăugat el.

