AUR, scandal în Parlament și manifestații violente afară. Chirieac: Să nu credeţi că, după o astfel de acţiune, partidul va scădea în sondaje. Va reveni din nou în prim-plan

Manifestanții AUR vor să intre în Parlament, la îndemnul liderilor, potrivit Antena 3.

"Orice om cu scaun la cap nu poate fi de acord cu aşa ceva. Și în fata Parlamentului, cu folosirea violenţei... Nu demonstrația în sine! Demonstraţia este legală şi democratică, chiar atunci când nu este autorizată - este contravenţie să faci demonstrație neautorizată, nu infracţiune. În faţa Casei Albe, sunt tot timpul demonstraţii. Grav este când demonstraţia devine violentă. Aici, autorităţile statului sunt necuviincioase. În interiorul Parlamentului, acelaşi lucru.

A fost un mod faimos de a face politică în 2016, ştiţi foarte bine, când a intrat USR-ul în Parlament. Lumea a aplaudat, "uite ce le face, cum îi filmează în sala de plen, la toaletă", pe unde îi prindeau îi înjurau, se certau cu ei. Acest mod de a face politică este, astăzi, îmbrăţişat de AUR. Şi violenţa în stradă - să ne aducem aminte ce a fost la 10 august - şi violenţa în interiorul Parlamentului", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3 CNN.

"Să nu credeţi că AUR va scădea în sondaje. Va reveni din nou în prim-plan"

"Un partid care neagă Holocaustul nu are ce căuta în lumea de astăzi, în lumea civilizată. Dar autorităţile statului ce să facă? I-aţi văzut intervenind cu succes pe undeva? Eu nu am văzut aşa ceva, să ştiţi. În plus, acest tip de demonstrații, acest tip de manifestaţie condamnat de cei cu scaun la cap este, probabil, admirat de o parte importantă a societăţii româneşti. Să nu credeţi că, după o astfel de acţiune, AUR va scădea în sondaje. Nu! Va reveni din nou în prim-plan", a mai spus analistul politic.

