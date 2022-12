AUR, protest la o benzinăria OMV din Ploiești, după votul Austriei

AUR protestează, în aceste momente, la o benzinărie OMV din Ploiești, după refuzul primit de România din partea Austriei la votul privind aderarea în Schengen.

Oamenii scandează mai multe mesaje la adresa Austriei.

"PROIECT DE ȚARĂ: SĂ RIDICĂM PRIVIREA DIN PĂMÂNT! Am fost din nou în stradă pentru a striga cu voce tare că drepturile românilor nu sunt subiect de negociere în Uniunea Europeană și nici nu trebuie considerate privilegii. Adversarii României trebuie să știe că nimic nu rămâne nesancționat atunci când e vorba despre demnitatea și dreptul nostru. Cei care ne învață cum să așteptăm cuminți un gest de milă sau bunăvoință din partea Austriei, Olandei sau altor state ˝prietene˝ trebuie să afle că răbdarea noastră a ajuns la sfârșit", a transmis AUR, ieri, pe Facebook.

Proteste și boicot la Petrom, după votul Austriei. Chirieac: Nu rezolvă nimic!

„Naționalizăm Petrom, ne luăm compania înapoi? Este posibil așa ceva?”, a întrebat Radu Șerbănescu, în emisiunea de la România TV.

„Domnul meu, Petromul nu trebuia niciodată privatizat. Era un bun valoros al statului român. Că a fost adus aproape de faliment prin ținerea jos a prețului la carburant pentru a fi privatizat e o realitate, asta e situația... Dar, dincolo de acest aspect, am văzut declarațiile domnului Andrei Caramitru în legătură cu corupția din OMV Petrom. Am rămas stupefiat. Desigur, nu am văzut și dovezile în legătură cu lucrul acesta. Însă autoritățile statului, dacă am avea justiție, ar fi trebui să investigheze acest lucru.

În privința naționalizării Petrom... e o poveste. Petromul a fost vândut cu tot cu resursele minerale pe 600 de milioane de euro și, acum, ca să iasă OMV din Petrom, presupun că vor 60 de miliarde de euro. Deci e absurd că se întâmplă lucrurile astea. Trăim și ne dezvoltăm împreună cu OMV în România, dar poate pe baze mai juste pentru țara noastră. Asta am putea vedea, dar în niciun caz huiduirea celor de la Petrom nu rezolvă nimic”, a răspuns Bogdan Chirieac, în timp ce erau afișate imagini cu un protest la una dintre benzinăriile companiei.

O sucursală Raiffeisen Bank a fost vandalizată. Poliția a demarat o anchetă / foto

O sucursală Raiffeisen Bank din cartierul clujean Mănăștur a fost vandalizată. Evenimentul are loc în contextul în care intrarea României în Spațiul Schengen a fost refuzată de statul austriac.

Polițiștii clujeni au demarat cercetări vineri în contextul inscripționării unor mesaje pe fațada unei clădiri în interiorul căreia funcționează o filială bancară unde persoane necunoscute au scris mesajul ”N#zi bank”, ca reacție la votul împotrivă al Austriei la aderarea României la spațiul Schengen.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliției au demarat verificări din oficiu, în vederea stabilirii situației de fapt și aplicării măsurilor legale, aspecte care urmează a fi înaintate unității de parchet.

Menționăm că până în prezent nu au fost depuse plângeri, în continuare, rezultatele verificărilor urmând a fi analizate de reprezentanții parchetului, în ceea ce privește derularea ulterioară a cercetărilor, în scopul tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate.

Totodată, precizăm faptul că la nivelul unității de poliție au fost analizate și organizate activități specifice, pentru combaterea unor viitoare astfel de evenimente“, a precizat IPJ Cluj.

Sucursala aparține Raiffeisen Bank și este în cartierul Mănăștur. Raiffeisen este bancă austriacă, scrie Cluj24.

