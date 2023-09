„Erau și alte asociații românești pe atunci. Eram puțini, dar ne susțineam unii pe alții în perioada respectivă. Apoi comunitatea s-a mărit, nu numai în Londra, ci peste tot în Marea Britanie. Sunt comunități românești importante în Scoția, în Glasgow, în Edinburgh. Apoi, în Anglia, Newcastle, și desigur, mai jos, spre Londra, în Liverpool, Manchester. Între timp au apărut consulate onorifice și consulate „pline”, în afară de Consulatul de la Londra este și cel din Manchester. În jurul acestor centre au apărut alte organizații, evenimente numeroase și așa s-a dezvoltat comunitatea. În această perioadă a apărut și un institut cultural român, chiar în eleganta clădire din 1 Belgrave Square, o adresă foarte importantă în Londra, este central, lângă Hyde Park Corner, și acolo au început să fie o serie de evenimente culturale, în ultimii ani. Probabil că de peste 15 ani, de când există și un Institut al statului român” și-a amintit traducătoarea.

Romanele lui Augustin Buzura, traduse în engleză și promovate în Marea Britanie

„Pentru spectacolul acesta despre care v-am povestit, primul meu eveniment cultural în Marea Britanie, a avut foarte mare sprijin de la George Iacobescu, Sir George, cum este numit acum, CEO Grupului Canary Wharf . Și atunci, împreună cu Marina Sturza și Șerban Cantacuzino, am cules aceste fonduri cu ajutorul lor și de la ei, pentru a aduce la Londra un eveniment de această anvergură și de-al organiza la Biblioteca Britanică, unde a fost acest spectacol de teatru și muzică pe care l-am menționat, poezie eminesciană și expoziție. A fost și o recepție, un eveniment complex, pentru mine fiind primul în Londra, a fost foarte important să iasă bine. Și de atunci, înainte, de fiecare dată am avut susținere de la domnul George Iacobescu, chiar și anul acesta, acum o lună, am adus un alt spectacol de teatru, cu un monolog dramatic interpretat de Vlad Ivanov și muzicianul Lucian Maxim, pe un text pe care l-am scris eu, pe o dramatizare a romanului lui Augustin Buzura, Raport asupra singurătății, ultimul său roman. (…)

Ne-am bucurat când, împreună cu Fundația culturală Augustin Buzura, din România, am pus la cale acest proiect și am scris această dramatizare, în urma acestui plan al nostru de a scrie un monolog, pe baza ultimului roman al lui Augustin Buzura, Raport asupra singurătății. Noi am lansat acest roman, traducerea în engleză, pe care am făcut-o cu Profusion International Creative Consultancy, cu echipa noastră de traducători, am tradus romanul și l-am lansat în Marea Britanie. Cu sprijinul domnului George Iacobescu l-am lansat în Canary Wharf, punct important în Londra. Cartea este disponibilă și pe Kindle și în format tipărit, și am tot gândit modalități de a promova romanele lui Augustin Buzura. Acum lucrăm la un alt proiect - „Drumul cenușii”, iar una dintre modalități a fost acest monolog. L-am scris pentru Vlad Ivanov care l-a acceptat, i-a plăcut textul, l-a adus în proiect pe muzicianul și compozitorul Lucian Maxim, și au produs acest spectacol la care noi am fost invitați de către artsdepot din Londra, să-l prezentăm aici în premieră. Premiera a avut loc la sfârșit de iunie. Aș vrea să menționez că artsdepot, acest teatru din nordul Londrei, unde există o comunitate de români foarte mare, este condus de Monique Deletant, care este fiica lui Denis Deletant, căruia recent i s-a acordat cetățenia română, pentru merite deosebite în susținerea și promovarea culturii române. Istoricul Deletant, din Londra, a scris numeroase cărți și studii despre România și fiica lui este la fel de pasionată și este jumătate româncă. Mama ei este româncă și tatăl este și el român, acum.” a conchis Ramona Mitrică.

