Au fost descoperite „comorile“ ultimei călătorii a căpitanului Cook / S-a crezut că au fost pierdute pentru totdeauna / foto

O colecție de scoici de importanță internațională, inclusiv exemplare din ultima călătorie a căpitanului Cook, a fost redescoperită la 40 de ani după ce se credea că ar fi fost aruncată, scrie The Guardian.

Peste 200 de scoici au fost returnate English Heritage, care va expune unele dintre ele în Northumberland în această săptămână.

Este o poveste remarcabilă care evidențiază colonialismul, comerțul transatlantic cu sclavi și impactul uman asupra lumii naturale. În esență, povestea puțin cunoscută a femeii care le-a adunat, Bridget Atkinson.

„Este foarte frumos să poți spune povestea unei femei remarcabile”, a spus Frances McIntosh, curatorul colecțiilor English Heritage pentru nord-est. „Nu este o ducesă sau din înalta societate din Londra și nu a ajuns în cărțile de istorie – dar este fenomenală.”, a mai zis el.

Atkinson provenea dintr-o familie bogată, dar rareori se aventura dincolo de ferma familiei din Cumbria. Pasiunea ei de-a lungul vieții au fost scoicile și și-a folosit conexiunile de anvergură pentru a aduna aproximativ 1.200 din toată lumea.

În timp ce mulți le-au colectat pentru decorare, Atkinson a fost interesată de știința și geografia din spatele lor.

În anii 1930, scoicile lui Atkinson au ajuns la ceea ce este acum Universitatea Newcastle. Cu toate acestea, în anii 80, scoicile au fost aruncate. S-a crezut că au fost pierdute pentru totdeauna – dar s-a constatat că un lector care trecea prin zonă, zoologul marin John Buchanan, le-a recuperat. Familia sa le-a donat English Heritage.

Experții în scoici au ajutat la identificarea și catalogarea colecției, care include specimene trimise lui Atkinson de George Dixon, un armurier aflat în a treia călătorie a lui Cook în jurul lumii, în care acesta a murit.

