Atacantul norvegian Erling Haaland, de neoprit. A marcat 5 goluri în ultimul meci de Liga Campionilor: I-am spus lui Guardiola că mi-ar fi plăcut să marchez încă unul, dar asta este

”Este o seară mare. În primul rând, sunt mândru că joc în această competiție, iubesc să fac asta. Cinci goluri! Este incredibil să câștigi cu 7-0.

În mintea mea e ceață acum. Îmi amintesc că am șutat, dar nu m-am gândit. Am obosit după ce am sărbătorit toate golurile.

Superputerea mea e să marchez. Să fiu sincer, nu mă gândeam că voi înscrie atât de multe goluri în seara asta. Am încercat doar să trimit mingea în poartă. Trebuie să fii ager la minte și să încerci să trimiți mingea acolo unde nu este portarul.

Ieri am lucrat la pressing. Mai ales când jucăm acasă, trebuie să alergăm și să facem pressing. Suntem foarte buni la recuperatul mingii. Ar trebui să facem asta mai des. I-am spus lui Pep Guardiola că mi-ar fi plăcut să marchez un dublu hat-trick, dar ce pot să fac?”, a spus Erling Haaland, conform BBC.

Guardiola şi-a lăudat echipa

”A fost o prestație foarte bună din partea tuturor din primul minut și până la final. Am jucat foarte bine atât cu mingea, cât și fără minge. Am marcat multe goluri.

Erling a fost incredibil, dar toți au fost excepționali. Cinci goluri în 60 de minute. E un tip incredibil, un talent imens. Putere, mentalitate, este un câștigător în serie. Foarte bun”, a spus Pep Guardiola.

Inter Milano s-a calificat şi ea în sferturi

Inter Milano s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după un 0-0 eroic în deplasare cu FC Porto, marţi seara, în manşa secundă a optimilor.



Inter, victorioasă pe San Siro cu 1-0, atinge sferturile de finală ale Ligii Campionilor pentru prima oară din 2011.



Dragonii au început în forţă şi Uribe a avut o primă mare ocazie în min. 3, însă mingea a trecut milimetric pe lângă ţintă. Gazdele au continuat să preseze, iar canadianul Eustaquio (19) l-a testat pe portarul camerunez Onana cu un şut din marginea careului.



Inter a replicat în min. 22, pe contraatac, dar Diogo Costa a deturnat şutul lui Dzeko.



FC Porto a mai avut o oportunitate bună în min. 40, când Evanilson a ajuns în careu după o serie de combinaţii, însă şutul său a fost blocat salvator de Dimarco.



Chiar înainte de pauză, Lautaro Martinez a avut o acţiune solitară, însă portarul Diogo Costa a reuşit să reţină şutul expediat de sud-american (45+1).



Inter s-a apărat eroic şi în repriza secundă, finalul fiind incandescent la poarta lui Onana, care a avut o intervenţie magistrală la şutul lui Grujic (76).



Nerazzurri au fost aproape să dea lovitura în min. 83, când brazilianul Pepe a respins din faţa porţii mingea şutată de Lukaku.



Porto a ratat incredibil golul care putea să o ducă în prelungiri, însă Dumfries a respins de pe linia porţii mingea trimisă de Marcano (90+5), Onana a deviat în bară balonul reluat cu capul de Taremi (90+5), iar Grujic a ţintit şi el bara cu o lovitură de cap (90+6), scrie Agerpres.

