UPDATE. Explozii și împușcături la metroul din New York. „Atacul părea plănuit, sunt recunoscător că am reușit să mă ascund”

S-a spus că cel puțin cinci persoane au fost împușcate de un bărbat care purta o mască de gaz și o vestă portocalie de construcție, potrivit a trei oficiali ale forțelor de ordine. Făptașul a fugit de la locul faptei și nu a fost prins.

Mai multe surse ale forțelor de ordine au spus că trăgătorul ar fi putut arunca un dispozitiv înainte de a deschide focul în stația 36th Street și Fourth Avenue din Sunset Park, în jurul orei 8:30, marți. Amploarea numărului celor răniți nu este clară.

Atacatorul aruncase o fumigenă în tren, după care a tras mai multe gloanțe în rafală. Atacul a avut loc în trei locații.

Poliția spune că a găsit mai multe victime împușcate. Nu au fost disponibile imediat detalii despre dispozitivele nedetonate.

Fotografiile postate pe rețelele sociale au arătat oameni însângerați pe peron, iar filmările din aplicația Citizen au arătat o prezență puternică a forțelor de ordine la fața locului.

„Iau metroul în fiecare dimineață pentru a merge la muncă, iar totul părea normal.”, a declarat un martor, în direct, pentru CNN.

„Atacul părea plănuit, sunt recunoscător că am reușit să mă ascund în spatele unor scaune. Nu am cuvinte!”

„Am auzit voci în spate care spuneau că la următoarea oprire cei răniți vor primi asistență medicală.”, a continuat acesta.

Întrebat de prezentatori câte gloanțe a auzit, martorul a declarat:

„Nici nu am putut să țin numărătoarea, sunau precum artificiile. Nici nu am crezut că sunt gloanțe, dar oricum m-am ferit pentru că m-am speriat. O femeie chiar mi-a dat spray-ul ei cu piper pentru a mă apăra. Atât de speriați eram cu toții!”

Unii dintre răniți au sărit într-un alt tren pentru a fuge în următoarea stație, au spus surse.

Casa Albă a avut o intervenție prin intermediul secretarei de presă Jen Psaki, pe Twitter:

„Președintele a fost informat cu privire la cele mai recente evoluții referitoare la împușcăturile cu metroul din New York City. Personalul superior al Casei Albe este în legătură cu primarul Adams și cu comisarul de poliție Sewell pentru a oferi orice asistență, după cum este necesar.”

