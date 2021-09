Asia Express, 21 septembrie, cine a câștigat AMULETA și a doua IMUNITATE. Lidia Buble și Adriana Trandafir au izbucnit în PLÂNS

Noul sezon Asia Express și-a făcut debutul sâmbătă seara, atunci când cele nouă perechi de vedete au pășit pentru prima dată pe tărâm turcesc, în condiții de competiție.

Luni seara, prima imunitate a fost câștigată de Mihai și Elwira Petre, iar jocul de amuletă se va da în această seară între Lidia Buble și Estera Buble, Adriana Trandafir și Maria Speranța și între Patrizia și fiul ei, Francy.

Update 11: Alexandra și Anca Ungureanu au primit cazare la hotel și masă, chiar dacă nu au ajuns primele la Irina Fodor.

Pentru că mama artistei și-a aniversat cea de-a 68-a aniversare în Istanbul, Irina Fodor s-a gândit să-i facă o surpriză.

Update 10: Lidia Buble și Estera Buble au ajuns primele și au luat cea de-a doua imunitate!

“Când mi-am dat seama că noi iară-și trebuie să facem autostopul, am fost șocată”, a spus Estera.

Update 9: Echipele care au mers cu feribotul au ajuns la Irina Fodor. Acolo, pentru a lua imunitatea, au fost puse să cânte în fața unui judecător piese lui Tarkan.

Update 8: Adriana Trandafir și Maria Speranța au ajuns exact în momentul în care feribotul plecase.

Cele două au ajuns la 5 minute distanță de momentul plecării feribotului.

Adriana Trandafir a izbucnit în lacrimi și nu a mai putut continua cursa pentru câteva minute.

"Mă oftic!", a spus ea.

Update 7: Mai multe vedete au ajuns pe feribot, iar pentru probele din Istanbul, au fost nevoiți să învețe celebra meodie a lui Tarkan.

Primele echipe ajunge au fost formate din Cosmin și Eliza Natanticu și Lidia și Estera Buble, urmate de Alexandra și Anca Ungureanu.

“Mă, dacă noi nu am fost în stare atunci să ținem minte o adresă, un număr și un nume. Na, ține tu minte o piesă. Ca linie melodică eram as, brici, o știam, dar n-am stat niciodată să citesc cuvintele sau să mă chinui măcar să învăț”, a spus Lidia Buble.

“Mi-am dat seama că nu e nicio șansă. Înveți tu și eu mișc gura după tine”, i-a spus și Patrizia lui Franci.

Update 6: Lidia Buble a început să plângă după șoferul care le-a dus la destinația probei.

Mai exact, cele două surori au dat de un șofer care le-a răsfățat și le-a promis că le va duce până la destinația în care urmează să se desfășoare noua probă.

Lidia Buble și sora ei s-au bucurat din plin de faptul că au reușit să găsească mașină într-un timp foarte scurt. Totodată, cele două au rămas cu gura căscată când șoferul s-a oferit să oprească la un resturant și să le dea o masă gustoasă.

"Eu o să plâng după domnul ăsta, serios, e foarte drăguț. Eu nu puteam să accept faptul că omul ăla pleacă și că nu o să-l mai văd niciodată. M-am atașat de el într-un fel în mașină. Câte ne-a povestit, deja eu aveam impresia că îl cunosc de o viață (...) Lasă-mă în pace că m-am atașat de el. Nici nu-l cunosc și plâng după el. A fost prea drăguț", a spus Lidia Buble.

Update 5: Connect-R și Shift au avut din nou probleme la autostop, lucru care i-a enervat la culme.

"Noi avem râie?", au spus ei.

Concurenții au încercat să oprească măcar o mașină, însă norocul nu le-a surâs: "N-ai ce să faci, asta e, încercăm. 4 ore jumătate a fost timpul petrecut acolo, un timp-record pentru Asia Express în care nu am reușit să oprim o mașină".

Update 4: Alexandra Ungureanu și mama ei s-au certat din nou în mașina care le-a luat până la următoarea destinație. Mama artistei i-a spus acesteia să se îmbrace mai provocator ca să poată să oprească și ea mașini, la fel ca alte vedete din competiție.

Cuvintele Ancăi Ungureanu au făcut-o să plângă pe cântăreața.

"Fată, bublișoarele s-au îmbrăcat într-un fel și găsesc imediat. Crezi că cineva apreciază halatul tău", i-a reproșat Anca Ungureanu fiicei sale.

"Aici mie mi-a sărit țandăra pentru că discuția asta o avem foarte des. Că ei nu îi place și consideră că nu mă îmbrac potrivit pentru o doamnă/domnișoară care vrea să atragă atenția masculină", a spus Alexandra Ungureanu.

"Numai cu colanți, foarte bine, bravo lor. Au strategii", a mai spus Anca Ungureanu.

"Îți mulțumesc că ai grijă. Eu îți explicam o chestie și tu te duci într-o direcție foarte greșită. Eu sunt eu, am venit eu în Asia Express, nu am venit să fac... era să zic eu un cuvânt", a spus Alexandra Ungureanu.

"În momentul în care văd că toată lumea pleacă de la autostop, iar noi ne sufocăm, încercăm și nu reușim, stau și mă gândesc tot timpul ce ar trebui să facem", a mai spus mama artistei.

"Mi-a dat-o la genunchi", a mai spus Alexandra Ungureanu.

Update 3: Amuleta de 1000 de euro a fost câștigată de Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța.

Cele două au primit și un avantaj de 10 minute în cursă.

Patrizia Paglieri și Francesco au obținut 5 puncte, Adriana Trandafir și Maria Speranța au primit 8 puncte, iar Lidia și Estera Buble au obținut 5 puncte.

Update 2: Încă de la primele ore ale dimineții, cele trei echipe au plecat despre Jocul de Amuletă cu mari emoții și încrezători în forțele proprii. În prima probă a fost vorba despre pește și despre viața pescarilor care i-au plimbat cu barca în urmă cu o noapte.

"Ei prind pește și îl vând, asta trebuie să faceți și voi, nimic mai mult. Va trebui să găsiți exact peștii care vă sunt indicați. Cu o barcă o să mergeți să îi luați, iar apoi îi veți vinde. Totul se va desfășura în 45 de minute", le-a zis Irina Fodor despre probă.

După ce cu o seara înainte au memorat speciile de pești pe care trebuie să îi ia, concurenții au fugit la bărcile lor, acolo unde au avut parte de o surpriză de poporții mari.

Nervii și presiunea și-au pus amprenta asuprea lor de la primele ore ale zilei, iar vâslitul nu a fost punctul lor forte.

"Trebuie să dăm la vâsle noi?", a spus Maria Speranța, după ce a urcat în barcă.

"Ne-am enervat foarte tare că efectiv omul ăsta stătea pe barcă și se uita la noi. Eu nu pot să cred că omul ăsta se uită la noi când noi ne ghinuiam cu vâslele alea", a spus Estera Buble.

"Vai, mă apucă toți nervii", a spus Lidia Buble.

Update 1: Ediția de marți seara a început cu un moment artistic emoționant al Alexandrei Ungureanu.

Lista celor 9 echipe de vedete din noul sezon Asia Express

1. Mihai Petre și Elwira Petre

2. Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța

3. Cosmin Natanticu și Eliza

4. Alexandra Ungureanu și mama ei

5. Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy

6. Cuza și Emi de la ”Noaptea Târziu”

7. Lorelei și Zarug

8. Lida Buble și sora ei, Estera

9. Connect-R și Shift

Irina Fodor rupe tăcerea despre Asia Express: M-a LOVIT foarte tare, m-a șocat

Competița Asia Express nu este una grea doar pentru concurenți, ci și pentru echipa de filmare, prezentatori sau co-prezentatori. Aceștia se află într-o continuă mișcare, iar presiunea show-ului este nelipsită.

"O să încep cu ce m-a lovit pe mine foarte tare, ca realitate. Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine, operatori, reporteri. Toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa în ziua respectivă. Pe mine asta m-a șocat cumva. Eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că nu aș avea cum. Suntem și noi contracronometru constant.", a spus Irina Fodor, vizibil entuziasmată și surprinsă de experiența trăită.

Care e țara care a uimit-o cel mai mult

"Turcia pe mine m-a uimit, am văzut-o ca mulți alții, cred. Ca un simplu turist, mers la all inclusive, relaxare, soare, mare și multă mâncare. Nu mai e cazul, am bătut sute de km, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. În total este un traseu de 7.000 de km, este enorm. 7.000 de km pe care îi facem la pas, pe care îi fac ei din autostop în autostop. (...) Sunt locuri prin Turcia care m-au uimit, mi s-a dechis o nouă viziune despre Turcia. Este o țară extrem de frumoasă, are foarte multe comori ascunse, pe care noi le-am descoperit pe Drumul Împăraților.", a mai dezvăluit ea.

Irina Fodor, mesaj pentru Răzvan Fodor, cel care a câștigat sezonul 3 alături de Sorin Bontea

"Pe Răzvan l-am sunat fix după prima săptămână sa-i spun că sunt în continuare foarte mândră de el, chiar dacă au trecut aproape doi ani de când a fost el la Asia Express. I-am văzut pe concurenți sezonul ăsta cât efort depun, este foarte greu și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe. Mi-am dorit foarte mult să înțeleg cu adevărat proiectul ăsta și cursa asta cu totul, o simt mai mult decât mi-aș fi imaginat. (...) Îți spun sincer că nu știu cum rezistă oamenii ăștia și sunt foarte mândră de Răzvan.

Va fi un sezon cum nu a mai fost altul din multe puncte de vedere, o spun cu mâna pe inimă. Am întâlnit atâtea situații altfel decât până acum, încât sunt convinsă că lumea de acasă o să rămână uimită de faptul că am putut să ducem cursa asta la capăt", a mai adăugat Irina Fodor.