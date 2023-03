ASF a ridicat autorizaţia de funcţionare a Euroins. Chirieac, mesaj dur: Ei află după ce se falimentează. Desfiinţează ASF şi înfiinţează altul în loc, dacă altfel nu se poate

Analistul politic Bogdan Chirieac cere desfiinţarea ASF după ce Euroins a intrat în insolvenţă. În plus, spune analistul, ar trebui înfiinţat un nou ASF care să intervină când mai apar situaţii de acest gen.

"Chiar nu e în regulă. Eu mă întreb. La ASF, cu salariile alea de mii de euro, ei nu trebuiau să supravegheze piaţa asigurărilor din România? Au făcut-o? Sunt mulţumiţi de chestia asta? Întreb! Deci înţeleg că la City Insurance a plătit statul român vreo 600 de milioane de euro. Iar aici am auzit că vom plăti mai mult. Instituţiile statului nu fac nimic? Am înţeles că nimeni nu e umflat, nimeni nu e sub control judiciar, toată lumea e bine. Banii au dispărut, dar nu e nimeni de vină. (...) Suntem stupefiaţi în momentul ăsta.

Frate, cum s-a ajuns aici? Noi ştim de 3 ani că două treimi din piaţă erau ocupate de două companii, City Insurance şi Euroins, şi la amândouă se ştia că au probleme. La City Insurance era şi oficial, iar dimineaţă acum a intrat şi Euroins în insolvenţă. Ce să înţelegem? ASF trebuia să fie o instituţie la fel de respectabilă precum BNR. BNR şi Mugur Isărescu înseamnă credibilitate de nivel înalt.

În cazul ASF, văd că se falimentează la cele mai înalte niveluri, iar ei află după ce se falimentează. În rest nu s-a văzut nimic. Înţeleg că sunt zeci de mii de dosare de daună neonorate. Ce e acolo? Desfiinţează ASF şi înfiinţează-l la loc, dacă altfel nu se poate", a punctat Bogdan Chirieac la Deferiţi Mass-Media.

"Dar tot la Parlament trebuie să mergem. Care, pur şi simplu, şi în cazul ASF, nu a mai fost în stare de nimic. Nu mai ştiu preşedinţi de comisii parlamentare, nu mai există în dezbaterea publică. Sunt ţinuţi ascunşi, că altfel ar trebui să vină să dea socoteală. Iar stivele de reclamaţii, că vin mii de reclamaţii din fiecare judeţ pe săptămână, sunt tocate şi nu sunt discutate. Parlamentul nu mai lucrează. Vă închipuiţi câte zeci de mii de reclamaţii sunt despre acest sistem de asigurări?", a replicat Cozmin Guşă.

