Asaltul de la Capitoliu, presimţit. Bogdan Banu: Am văzut pentru prima dată în viață / Chirieac: Asta este o informație

Bogdan Banu, liderul comunității de români din Washington DC, a povestit la DC NEWS ce s-a întâmplat în zilele asaltului de la Capitoliu, el locuind foarte aproape de acel loc.

"Acolo a fost un moment pe care eu l-am prezis un pic. Știu că am avut câțiva prieteni cărora le-am spus: Să fiți atenți că pe 6 ianuarie, eu locuiesc foarte aproape de Capitoliu, practic cel mai apropiat bloc de locuințe de Capitoliul american și chiar filmam, am făcut multe live-uri în perioada respectivă pentru că vedeam grupurile care merg acolo și nu arătau a protestatari, deci arătau ca persoane gata să meargă la insurgență militară, erau în camuflaj și veste anti-glonț și caschete de război. Ori, nu așa te duci la un protest pașnic. Am văzut pentru prima dată în viață, cu câteva zile înainte de acest marș din 6 ianuarie, semne postate pe străzi unde reaminteau celor care participă că în Washington D.C. nu ai dreptul să porți armă de niciun fel.", a declarat Bogdan Banu pentru DC NEWS.

Ce restricții legislative există în SUA pentru cei care își cumpără o armă. Bogdan Banu: Sunt limitate

"În Washington D.C.nu ai voie să porți armă, apropo de ultimul măcel care s-a întâmplat în America?", l-a întrebat Bogdan Chirieac.

"Nu.", a răspuns Bogdan Banu.

"Asta este o informație. Și în toate celelalte state americane e voie, de pildă în Montana nici să nu îndrăznești să îi iei arma.", a spus Bogdan Chirieac.

"Asta e la latitudinea statului să decidă ce fel de restricții impun. În general restricțiile care pot fi impuse sunt foarte limitate din cauza acestui amendament din Constituția americană care conferă dreptul de a purta armă, dar se pot impune niște restricții, de exemplu la momentul cumpărării, să existe un fel de verificare, să nu ai vreun antecedent, să fie cazierul curat etc. După aia devine discuție cum păstrezi arma. Sunt state care te obligă să o ții încuiată și să ții muniția separat.

Acolo pot să mai apară niște restricții legislative. Sunt state unde, că asta a și fost discuția după evenimentul din Texas, unde au fost împușcați acei 19 copii, pentru că tocmai a fost trecută legislația în septembrie 2021, deci anul trecut, care le-a dat voie celor de la 18 ani în sus să cumpere armă și tânărul ăsta era exact în această grupă de vârstă, cum a făcut 18 ani s-a dus și și-a cumpărat armă.", a explicat Bogdan Banu.

SUA ar putea crește la 21 de ani vârsta de la care americanii pot cumpăra arme

După ultimele atacuri armate din SUA, Camera reprezentanţilor a adoptat un proiect de lege vizând prevenirea violenţelor cu arme de foc, informează Agerpres, citând dpa. Proiectul, care prevede între altele creşterea la 21 de ani a vârstei de la care americanii pot cumpăra arme şi limitarea capacităţii încărcătoarelor, are însă slabe şanse să treacă de Senatul divizat în această privinţă.



În Camera reprezentanţilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 223 de voturi pentru, inclusiv cinci din partea unor republicani, şi 204 împotrivă. În dezbaterea care a precedat votul, democraţii au subliniat că aleşii americani trebuie să ia măsuri în faţa recentului val de masacre produse cu arme de foc, cum a fost cel din 24 mai de la o şcoală elementară din Uvalde, Texas, unde un adolescent de 18 ani a ucis 19 copii şi doi profesori. Vezi mai mult AICI.

