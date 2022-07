Așa îți dai seama că mâncarea pe care o faci nu e sănătoasă. Nutriționist: Recomandarea e să schimbăm şi să aruncăm de fiecare dată uleiul

„Noi nu obişnuim să punem ulei de floarea soarelui în salată. Într-un fel avem dreptate, pentru că acizii graşi nesaturaţi din ulei sunt acizi graşi de tip Omega 6, care au atribuţii proinflamatorii", a spus nutritionistul Marilena Murguleţ.

„Nu putem să mâncăm în fiecare zi ceva prăjit, ci doar ocazional. Foarte important este punctul de fierbere. Este temperatura la care, prin gătire, aceşti acizi graşi devin liberi. Elimină fel şi fel de substanţe nocive pentru organism. Dacă folosim ulei procesat de floarea soarelui, acesta are un punct de fierbere de 220-230°C. Atunci îl putem folosi la prăjit. Spre deosebire de alte uleiuri care au punctul de fierbere sub 200°C, precum cel de măsline sau porumb. De exemplu, untul are cel mai scăzut punct de fierbere. La prăjeală, putem folosi un ulei care are un punct de fierbere mult mai mare, precum cel de avocado. Mai este şi uleiul de măsline rafinat, care are punctul de fierbere între 220-240°C”, a spus nutriționistul la Antena 3.

„Ne face rău pentru că se eliberează prăjeala în corp. Se eliberează peroxizi, acrilamide şi tot ce înseamnă amidonul prăjit. Precum cel din făină, din cartofi sau gogoşi. (...) Prăjeala ne poate îmbolnăvi”, a spus nutriționistul, adăugând: „La fel şi fumul din prăjeală ne dăunează. De fapt, este şi indicatorul că am atins punctul de fierbere. Atunci, clar că mâncarea pe care o facem nu este sănătoasă. Acesta este semnul care face diferenţa!”

„Recomandarea este să schimbăm şi să aruncăm de fiecare dată uleiul”, a mai zis nutriționistul.

Pierderea în greutate e de patru ori mai mare cu o dietă bogată în iaurt și lapte integral

„Integral sau degresat? Când vine vorba de produse lactate, multe persoane aleg varianta degresată, ca să evite consumul de grăsimi. Câtă grăsime conține de fapt laptele? 3,5g/100ml în varianta integrală și 1,5g/100ml în varianta parțial degresată. Diferența de 2g este ridicolă, dacă ne gândim că o lingură de ulei înseamnă 10g de grăsime pură!”, a scris Mihaela Bilic, medic nutriționist, pe contul de Facebook.

„Știm că trebuie să consumăm zilnic produse lactate dacă vrem să avem oase puternice. Aportul de calciu din lapte nu este important doar pentru sistemul osos, ci și pentru metabolism. În fiecare zi se consumă 1 g de calciu pentru a fi neutralizate substanțele acide și radicalii liberi care produc stres oxidativ. Dacă alimentația nu acoperă această doză, calciul va fi luat din oase. Nu ar fi mai simplu să mâncăm lapte și iaurt? Mai ales că în produsele lactate calciul vine la pachet cu vitamina D necesară fixării lui. Atenție, vitamina D există doar în grăsimea din lapte! Pentru a crește eficiența asimilării calciului, evitați să beți lapte degresat”, a explicat Mihaela Bilic.

„Grăsimea din lapte are și alte beneficii: efect de protecție împotriva obezității și a diabetului, reglează tranzitul intestinal și contribuie la hrănirea și dezvoltarea microbiotei intestinale. În grăsimea laptelui există peste 400 de tipuri acizi grași, saturați și nesaturați, majoritatea cu lanț scurt. Printre ei acidul linoleic conjugat care are efect anticancerigen și acidul butiric cu efect postbiotic. Grăsimea din lactate mai conține mono și digliceride, fosfolipide, colesterol și vitaminele liposolubile A, D, E și K. Enzimele și factorii de gust sunt localizați tot în grăsime, de unde savoarea aparte a laptelui integral”, a precizat nutriționistul.

„Porția corectă de lapte înseamnă 250ml, adică o cană. Dacă este lapte integral, avem 120cal și 8g grăsime, iar dacă este lapte semi degresat, avem 100cal și 4g grăsime. Ambele variante conțin aceeași doză de calciu: 300mg. Când vine vorba de iaurt, porția corectă scade la jumătate, un pahar mic de 125g are 50cal si 4g grăsime. Doza de lactate recomandată a fi consumată zilnic este de 3 porții: lapte proaspăt sau bătut, iaurt sau brânză, cașcaval sau parmezan, smântână sau unt, tot lapte înseamnă!

Până acum am evitat grăsimea din lapte de frica colesterolului și a caloriilor. Acum știm că alimentele grase nu au impact direct asupra colesterolului din sânge. Cat despre aportul de calorii, mai degrabă reduceți cantitatea de ulei pe care o consumați și alegeți laptele integral. În special în cazul copiilor, adolescenților și sportivilor, laptele este obligatoriu integral. Până și cura de slăbire este mai eficientă dacă conține produse lactate. Pierderea în greutate este de patru ori mai mare cu o dietă bogată în iaurt și lapte integral. Profitați de laptele de primăvară, este mai gustos și mai gras decât în orice altă perioadă a anului!”, a conchis Mihaela Bilic.

