”Aș vrea să știu cine a aruncat acest subiect în spațiul public?” Mister deslușit pentru ministrul Barbu în controversa închiderii supermarketurilor în weekend

”Aș vrea să știu cine a dat acest subiect în spațiul public?” a spus revoltat ministrul Agriculturii, supărat că se discută despre închiderea supermarketurilor în weekend. Asta după ce, cu o zi înainte, vorbea despre închiderea lor, sâmbăta și duminica, la ora 13:00.

Citește și: Controversă cu închiderea magazinelor în weekend. Florin Barbu se contrazice și dă vina pe presă / „Ne scuzați că ne facem datoria!“

Florin Barbu recunoaște că a existat această discuție la Guvern. De undeva a venit solicitarea, dar ministrul enumeră privații și spune că nimeni nu dorește această măsură.

Atunci, dacă nimeni nu dorește, nimeni n-a cerut-o Guvernului, cine a pus-o pe masa discuțiilor? Și aici nu poate fi nici ironie, nici oboseală, ca-n alte dăți recente, poate doar fuga de un subiect controversat în an electoral.

Cu privire la ce ar vrea să știe ministrul, răspunsul e simplu. În urmă cu șase zile, premierul Marcel Ciolacu afirma: ”Am dat în discuţie, la tehnicul Guvernului, să vedem în primul rând impactul. Nu e o decizie uşoară. Acum trebuie să fim corecţi, că nu există evaziune la supermarketuri, în primul rând. În al doilea rând nu ştim dacă acoperim nevoia cetăţenilor, dacă închidem supermarketurile. Nu era vorba numai de supermarketuri, era vorba de toate magazinele alimentare. Şi atunci românilor li s-a spus să-şi facă aprovizionarea până sâmbătă la prânz. Eu nu pot să le spun românilor când să se ducă la magazin să-şi cumpere alimente, totuşi e decizia dumneavoastră, a mea, a fiecăruia dintre noi, dar am dat-o în calcul să vedem totuşi impactul. Nu e o decizie uşoară dar, dacă avem un sistem alternativ viabil, atunci se poate ajunge la o astfel de decizie”.

Deci, din declarațiile făcute de prim-ministru, înțelegem că ”era vorba”, prin urmare a existat o discuție ce a ridicat problema închiderii nu doar a marilor magazine, ci a tuturor magazinelor, sâmbătă la ora 13:00, urmând a fi deschise luni dimineață.

Dar ministrul Florin Barbu nu a auzit, nu a văzut. Trecând peste etapa ”cine a aruncat în spațiul public subiectul”, este totuși o dezbatere ce ar trebui să existe, una reală: să fie închise sau nu magazinele în weekend sau să aibă un program scurt, așa cum există și-n alte țări europene. Și dacă solicitarea vine chiar din mediul de afaceri, înseamnă că are un fundament de discuție economic și nu are la bază doar motive sociale, ca-n alte state, precum: să petreceți duminica împreună cu familia.

DCNews a realizat un sondaj pe temă. Îl puteți parcurge aici: EXCLUSIV Supermarketurile, program normal, program scurt sau închise în weekend? Sondajul momentului: Varianta aleasă de români

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.