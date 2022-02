ARMANI. Prezentare de modă ATIPICĂ, organizată în semn de respect pentru Ucraina

Giorgio Armani a oprit muzica la prezentarea de modă organizată duminică la Milano pentru a aduce un omagiu populaţiei afectate de conflictul armat din Ucraina, relatează Reuters.



Modelele au păşit pe podium într-o linişte ciudată, întreruptă de aplauzele publicului, purtând jachete scurte în nuanţe pastelate şi rochii strălucitoare, cu paiete negre şi argintii.

"Decizia mea de a nu folosi muzică a fost luată în semn de respect faţă de persoanele implicate în tragedia care are loc în Ucraina", se arată într-o postare pe fond negru pe contul de Twitter al designerului.

Mr Armani has chosen to not use any music at the #GiorgioArmani Fall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine. pic.twitter.com/IUXLhI2m7d — Armani (@armani) February 27, 2022

"Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să transmitem un mesaj că nu dorim să sărbătorim deoarece ceva extrem de tulburător se întâmplă în jurul nostru", a declarat ulterior designerul în vârsta de 87 de ani, vizibil tulburat, în marja spectacolului.

Catifeaua și culorile închise au dominat podiumul liniștit

Atât modelele masculine, cât şi cele feminine au purtat paltoane, jachete şi pantaloni de catifea neagră, uneori cu pete de culoare albastră sau garnituri roşii, în cadrul colecţiei toamnă/iarnă 2022/2023.

Defilarea de modă a casei Armani încheie în mod tradiţional săptămâna modei de la Milano, care în acest sezon a găzduit în principal spectacole cu public, mai degrabă decât prezentări online aşa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani din cauza pandemiei de COVID-"9, inclusiv pe cele prezentate de Prada, Gucci şi Dolce&Gabbana.

Mr Armani with his models at the #GiorgioArmani Fall Winter 2022-23 fashion show.



Credit: Stefano Guindani pic.twitter.com/KfFEekPwWM — Armani (@armani) February 28, 2022

Giorgio Armani held his show in silence out of respect for those caught in the war in Ukraine. One of the only designers to overtly acknowledge the conflict. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) February 27, 2022

Queen Anne Hathaway per Armani pic.twitter.com/DCCBXBeYAe — cimoche (@bawlouuu) February 27, 2022

